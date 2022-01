Βροντερή απάντηση για μία υπόθεση χρόνων εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενάντια στη Τουρκία, σχετικά με την άδικη φυλάκιση του δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτσέλ το 2017.

Με σημερινή του καταδικαστική απόφαση, το δικαστήριο με βάση το Στρασβούργο ανακοίνωσε πως η φυλάκιση του γερμανοτούρκου δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτσέλ ήταν νομικά εσφαλμένη σε τρία σημεία καθώς:

Η προφυλάκιση του Γιουτσέλ το 2017, που έλουσε με φωτιά το μπαρούτι των γερμανοτουρκικών σχέσων ήταν μία, όπως όλα δείχνουν, πολιτικά κατευθυνόμενη κίνηση του καθεστώτος του Ερντογάν, τον οποίο ο Ντενίζ Γιουτσέλ είχε βάλει στο στόχαστρο για το κράτος καταστολής που είχε εδραιώσει μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Ουσιαστικά ο Ερντογάν βρήκε μία καλή αφορμή να σωπάσει τις φωνές εναντίον του, κατηγορόντας τον ομιλητικότατο Γιουτσέλ για τρομοκρατική προπαγάνδα.

O δημοσιογράφος αθωώθηκε και αποφυλακίστηκε το 2018, αλλά προς έκπληξή του δύο χρόνια αργότερα τον καταδίκασε ξανά ερρήμην του το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, απόφαση που έλαβε σκληρή κριτική από το κοινό και οργανισμούς όπως η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων σε σχετική της ανακοίνωση.

Μετά την οδύσσεια που πέρασε, η απόφαση του ΕΔΔΑ, εγκληματικά αργοπορημένη για κάποιους, άφησε απογοητευμένο τον Ντενίζ Γιουτσέλ, ο οποίος θεωρεί πως το δικαστήριο αδιαφόρησε για τα πολιτικά κίνητρα της δίωξης εναντίον του.

"In diesem Verfahren gibt es keine Faser, die nicht politisch motiviert gewesen wäre". Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befindet meine Verhaftung in der Türkei für rechtswidrig. Dennoch halte ich dieses Urteil in Teilen für enttäuschend @welt https://t.co/3z6ninK92x