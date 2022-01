Space X: Κομμάτι του πυραύλου Falcon 9 σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη

Εκτός ελέγχου έχει βγει τμήμα του ερευνητικού πυραύλου Falcon 9 της Space X και βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με τη Σελήνη. Εφησυχαστικοί είναι απέναντι στο γεγονός ειδικοί ενώ βλέπουν μία καλή ευκαιρία για την απόκτηση χρήσιμων δεδομένων.

Διαβάστε επίσης: Βοστώνη: Τον έβγαλαν από τη λίστα για μόσχευμα καρδιάς επειδή αρνούνταν να εμβολιαστεί

Ο πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε το 2015 από τη Φλόριντα, με αποστολή την τοποθέτηση στο διάστημα του μετεωρολογικού δορυφόρου «Deep Space Climate Observatory» εκ μέρους τη Εθνικής Αρχής Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ.

Καθώς ο πύραυλος κατευθυνόταν προς ένα βαρυτικά ουδέτερο σημείο μεταξύ της Γης και του Ήλιου, όπου θα έμενε ο δορυφόρος, ένα από τα αποσπασμένα κομμάτια του δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στη γη όπως υπολογιζόταν και αντ' αυτού μπήκε σε μία απρόβλεπτη τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας και τη Σελήνη, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Eric Berger με άρθρο του ενώ υπολογίζεται πως θα πέσει κοντά στον ισημερινό του πλανητικού δορυφόρου στις 4 Μαρτίου.

Ο ειδικός σε διαστημικά θέματα Berger πιστεύει ακόμα πως η επικείμενη συνάντηση του φεγγαριού με το τεσσάρων τόνων τμήμα του Falcon 9 θα επιτρέψει στους αστροφυσικούς να μελετήσουν υλικό από το υπέδαφος της Σελήνης, το οποίο θα εκτοξευθεί λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Μάλιστα, το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα πυραυλικό «κατάλοιπο» θα πέσει στην επιφάνεια του αστρικού μας γείτονα.

Η σύγκρουση φυσικά δε χρειάζεται να ανησυχεί τους κατοίκους της Γης, όπως πληροφορεί ο Jonathan McDowell, αστρονόμος στο Κέντρο Αστροφυσικής των Ηνωμένων Πολιτειών

For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It's interesting, but not a big deal.