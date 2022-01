Μπόρις Τζόνσον: Τα 10 πάρτι εν μέσω lockdown και τα απανωτά σκάνδαλα - Πώς θα επιτευχθεί η αποπομπή του

Τα βρετανικά ταμπλόιντ έχουν «κρεμασμένο» τον Μπόρις Τζόνσον στα μανταλάκια εδώ και εβδομάδες περιμένοντας την αποπομπή του, αν και ο ίδιος επιμένει πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να αφήσει την πρωθυπουργική του θέση. Αλλωστε, πολλοί είναι αυτοί που θέλουν την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, καθώς ο ίδιος έχει πολλά σκάνδαλα στο... βιογραφικό του, για τα οποία, μάλιστα, βρίσκει και δικαιολογίες.

Διαβάστε ακόμη: Πρίγκιπας Αντριου: Αρνείται ότι ήταν φίλος της Γκισλέιν Μάξγουελ - Ανένδοτος για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης

Φαίνεται πως τα σκάνδαλα είναι συνυφασμένα με την πολιτική πορεία του Μπόρις Τζόνσον. Για να επιτευχθεί η ορκωμοσία του, συμβούλευσε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' να διαλύσει το Κοινοβούλιο από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου. Εν μέσω έντονων αντιδράσεων, στις 24 Σεπτεμβρίου αυτή η πράξη κρίθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστήριο ως παράνομη και χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, στις γενικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2019, ο Τζόνσον οδήγησε το συντηρητικό κόμμα στη μεγαλύτερη επιτυχία του από την δεκαετία του 1980. Όλα έδειχναν πως ο Μπόρις Τζόνσον θα επαναφέρει μια σταθερότητα που χρειαζόταν μετά την πρωθυπουργική θητεία της Τερέζα Μέι.

Ακόμη, ο Μπόρις Τζόνσον δέχτηκε κριτική για τις άνευ λόγου σπατάλες του. Κατηγορείται ακόμα και σήμερα για αδιαφάνεια (είχε κατηγορηθεί και όταν ήταν δήμαρχος Λονδίνου, καθώς δήλωνε ψευδή στοιχεία στην εφορία). Με την πρώτη ευκαιρία, εγκαινίασε το πρωθυπουργικό διαμέρισμα και ξόδεψε πάνω από 134.000 ευρώ. Το 2019 πήγε κι ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι στην Καραϊβική, η χρηματοδότηση του οποίου επίσης σκιάστηκε από καταγγελίες περί αμφιλεγόμενων «δωρεών» και αδιαφάνειας.

Εν τέλει αποδεικνύεται πως η περίοδος της πανδημίας δεν είναι η εποχή του. Ήδη από την άφιξη του κορονοϊού είχε υποβαθμίσει τον ιό και έκανε πρόωρες δηλώσεις περί «ανοσίας της αγέλης». Χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο και να κινδυνεύσει η ζωή του για να αλλάξει τελικά γνώμη και... να λάβει σοβαρότερα μέτρα για τους Βρετανούς πολίτες. Την ίδια περίοδο εμπιστεύτηκε σε κορυφαία θέση τους Ντόμινικ Κάμινγκς, Όουεν Πάτερσον, Ματ Χάνκοκ για να τους αδειάσει, όμως, μετά την αποκάλυψη των δικών τους σκανδάλων.

Η έκθεση για τη διεξαγωγή πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ είναι καταπέλτης για τον Τζόνσον. Τα στοιχεία δείχνουν πως δεν κατηγορείται απλά για ένα πάρτι όπου παρευρέθηκε χωρίς να γνωρίζει τις απαγορεύσεις, όπως διατεινόταν, αλλά για τουλάχιστον δέκα. Υπάρχουν φωτογραφίες και e-mails που το αποδεικνύουν.

Συγκεκριμένα:

15 Μαΐου 2020

Ο Μπόρις Τζόνσον και η νυν σύζυγός του, Κάρι, εμφανίζονται να πίνουν κρασί μαζί με περίπου άλλα είκοσι άτομα στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

PM’s spokesman says this pic shows a “work meeting” in “normal post-work hours” in May 2020. He says Carrie Johnson was there because it’s “her garden” but he “won’t get into” her level of security clearance. pic.twitter.com/ATO9SJX3SS