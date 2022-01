Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγες ώρες μετά την καταγγελία της συντρόφου του Μέισον Γκρίνγουντ για ξυλοδαρμό από τον νεαρό επιθετικό έκανε γνωστό πως ο ποδοσφαιριστής έχει τεθεί εκτός ομάδας. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» άμεσα καταδίκασαν το περιστατικό, ενώ οι σταρ της ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο, Νταβίντ Ντε Χέα, Έντινσον Καβάνι και Πολ Πογκμπά έκαναν unfollow τον Άγγλο στο Ιnstagram. Η Γιουνάιτεντ με νεότερη ενημέρωση της έκανε γνωστό πως ο 20χρονος ποδοσφαιριστής μένει εκτός προπονήσεων και αγώνων της ομάδας μέχρι νεοτέρας.

Mason Greenwood Girlfriend Harriet Robson on Instagram.



This is so vile and sick.. hope she is alright. Arrest him asap pic.twitter.com/JVljOJU9Nn