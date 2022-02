Jeff Zucker: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του CNN – Είχε αποκρύψει σχέση με συνεργάτιδά του

Ο πρόεδρος του CNN, Jeff Zucker ανακοίνωσε την παραίτησή του παραδεχόμενος ότι απέκρυψε παράνομη ερωτική σχέση με συνάδελφό του. Σε μια δήλωση που εστάλη στα στελέχη του καναλιού και κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον Brian Stelter, επικεφαλής ανταποκριτής μέσων ενημέρωσης του CNN, ο Zucker είπε ότι δεν αποκάλυψε μια σχέση που είχε με την «πιο στενή συνάδελφό του» που «εξελίχτηκε τα τελευταία χρόνια», παρά το γεγονός ότι «έπρεπε» να το είχε πράξει.

«Στο πλαίσιο της έρευνας για τη θητεία του Κρις Κουόμο στο CNN, ρωτήθηκα για μια συναινετική σχέση με την στενότερη συνάδελφό μου, κάποια με την οποία έχω συνεργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Αντιλήφθηκα ότι η σχέση εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Επρεπε να το αποκαλύψω όταν ξεκίνησε αλλά δεν το έκανα. Έκανα λάθος. Ως αποτέλεσμα, παραιτούμαι σήμερα», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Zucker.



Ο Zucker είχε σχέση με την Allison Gollust, εκτελεστική αντιπρόεδρο και επικεφαλής μάρκετινγκ στο CNN, σύμφωνα με τους New York Times. Η Gollust είπε στους Times ότι η σχέση της με τον Zucker «...άλλαξε κατά τη διάρκεια του Covid» και αν και λυπάται που «δεν το αποκάλυψαν την κατάλληλη στιγμή», θα παραμείνει στο CNN.

"I'm incredibly proud of my time at CNN and look forward to continuing the great work we do everyday," Gollust adds.