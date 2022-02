ΠΟΥ: Προς «εκεχειρία» με τον κορονοϊό κατευθύνεται η Ευρώπη - Ζωτικής σημασίας ο εμβολιασμός

Ελπιδοφόρες είναι οι τελευταίες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην Ευρώπη, καθώς εκτιμά πως μία περίοδος σταθεροποίησης είναι πολύ κοντά.

Σε σημερινή διαδικτυακή ενημέρωση Τύπου, ο διευθυντής του ΠΟΥ στην Ευρώπη, Χανς Κλούγκε δήλωσε πως η πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη είναι ελπιδοφόρα, τονίζοντας όμως τη σημαντικότητα της συνέχειας των προγραμμάτων εμβολιασμού για την ενίσχυση της οργανικής άμυνας του πληθυσμού απέναντι στη μετάλλαξη Όμικρον.

