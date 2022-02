Μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του Εμινέ και ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ βρέθηκε θετικός στον κορoνοϊό. Η ανακοίνωση έγινε από τον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου στο Twitter όπου ο Ακάρ ανέφερε πως «συνεχίζουμε τη δουλειά μας με τις απαραίτητες προφυλάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι νοσούν από κορονοϊό τόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και η σύζυγός του Εμινέ. «Σήμερα το πρωί, ο γιατρός μας έκανε τον τακτικό μας έλεγχο. Ευτυχώς, τίποτα αρνητικό. Σήμερα, έχει ήπια συμπτώματα και συνεχίζουμε τη δουλειά μας από το σπίτι με την κα Εμινέ» έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος το πρωί της Κυριακής (6/2) στο Twitter.

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Τούρκο πρόεδρο έστειλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν να τον ευχαριστεί.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19.

Thank you for your good wishes, Mr Prime Minister. My wife and I extend my greetings to you, your family and the Greek people. https://t.co/4SIKF3i3DB