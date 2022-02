Το τελευταίο αντίο στον 5χρονο Ραγιάν, έσπευσαν να πουν χιλιάδες Μαροκινοί στην κηδεία του αδικοχαμένου παιδιού που πέθανε το περασμένο Σάββατο (5/2), έπειτα από προσπάθειες ημερών των αρχών να το διασώσουν από το πηγάδι στο οποίο είχε πέσει. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα για να αποχαιρετίσουν το άτυχο παιδί σε μια υπόθεση που συγκλόνισε όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Οι διασώστες έσκαβαν μέρα και νύχτα επί πέντε ημέρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν το παιδί, αλλά δεν κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό



Διαβάστε ακόμη: Τραγωδία με τον μικρό Ραγιάν: Τον απεγκλώβισαν από το πηγάδι αλλά διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο



Ο 5χρονος Ραγιάν έπεσε στο πηγάδι στο χωριό Ιγράν την περασμένη Τρίτη. Η σορός του ανασύρθηκε αργά το Σάββατο, αφότου οι διασώστες έσκαψαν το μεγαλύτερο τμήμα μιας παρακείμενης πλαγιάς και κατόπιν άνοιξαν ένα τούνελ προς τον πάτο του πηγαδιού. Εκατοντάδες άνθρωποι ανέβηκαν στον λοφώδη δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο του Ιγράν, κοντά στο Σεφσαουέν, στο βόρειο Μαρόκο, όπου περίμεναν για ώρες για την κηδεία.

VIDEO: The parents of "little Rayan" express their sorrow after emergency crews found the five-year-old boy dead at the bottom of a well in a tragic end to a five-day rescue operation that gripped the nation and the world pic.twitter.com/2mioD5OqWi