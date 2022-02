Απίστευτη βαρβαρότητα: Ποδοσφαιριστής της Premier League κλωτσά και χτυπά τη γάτα του

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή της Γουεστ Χαμ, Κουρτ Ζούμα, που δημοσίευσε βίντεο στα οποία βασανίζει, κλωτσώντας και χτυπώντας, τη γάτα του. Κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση ενώ αναμένονται αντιδράσεις και από την ομάδα του Λονδίνου, παρά το γεγονός πως απολογήθηκε για τις πράξεις του.

Διαβάστε ακόμη: Ουαλία: 18χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 15χρονης αδελφής του

Τα βίντεο που πιθανότατα καταγράφει ο αδερφός του, δείχνουν τον ακριβοπληρωμένο παίκτη της ομάδας του ανατολικού Λονδίνου, να βασανίζει τη γάτα στην έπαυλή του. Στο πρώτο βίντεο την πετάει στον αέρα και μόλις φτάνει στο έδαφος την κλωτσά με μανία. Σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται να την κυνηγά και να της πετάει παπούτσια. Ενώ ακόμη πιο σκληρό είναι το τρίτο βίντεο καθώς το ζώο βρίσκεται στην αγκαλιά ενός παιδιού και μόλις φεύγει τότε το χτυπά δυνατά με το χέρι του.

This is not cool 😡😡😡😡😡, If you don't want a cat don't get one.. Kurt Zouma Shame on you ♿♿♿♿ pic.twitter.com/lyKIpsvQio