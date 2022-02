Πάνω από πέντε ώρες κράτησε η χθεσινή συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, κι ενώ οι πολιτικοί αναλυτές προσπάθησαν να εστιάσουν στο αν επιτεύχθηκε κάτι στη διπλωματική διελκυστίνδα που είναι σε εξέλιξη για την Ουκρανία, το Twitter ξεκίνησε... πάρτι!

Λόγος η «έμπνευση» που είχε ο Πούτιν να βάλει τον Γάλλο πρόεδρο να κάτσει στην άκρη του τραπεζιού επτά ολόκληρα μέτρα μακριά, θέλοντας ίσως να δείξει και τη δυσαρέσκειά του προς τον Μακρόν (ή γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ενωση). Οι φωτογραφίες των δύο πολιτικών να κάθονται στις δύο άκρες του τραπεζιού - «αεροπλανοφόρο» προκάλεσαν παροξυσμό στο Twitter και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους χρήστες να σχολιάζουν την επιλογή Πούτιν με αιχμηρά αστεία γεμάτα υπονοούμενα, και άλλους να απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους και να... διακοσμούν κατά βούληση το μακρύ έπιπλο.

This table that Macron and Putin sat at in Moscow today is comically large. pic.twitter.com/pR4yce9u7j — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) February 7, 2022

Οπως και να 'χει, οι χρήστες του Twitter δεν ήθελαν και πολύ για να «εκμεταλλευθούν» τα πλάνα που προβλήθηκαν, δημιουργώντας memes που προκαλούν πολύ γέλιο.