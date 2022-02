Ενέδρα θανάτου έστησαν άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος ή του παρακράτους που δρα στην κατεχόμενη Κύπρο στον Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη καζίνο Χαλιλίλ Φαλιάλι, ο οποίος ήταν γνωστός για την εμπλοκή του σε υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμών κι απαγωγών. Ο Φαλιάλι, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση του Τούρκου αρχιμαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ.

Ο Φαλιάλι και ο οδηγός του, έπεσαν νεκροί σε επίθεση που δέχθηκε με καταιγισμό πυρών το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Το συμβάν έγινε Αγιο Επίκτητο Κερύνειας, όταν ο Τουρκοκύπριος επέστρεφε στο σπίτι του κι ακριβώς από πίσω, σε άλλο όχημα ήταν η σύζυγος και τα τρία ανήλικα παιδιά του, που έγιναν μάρτυρες της δολοφονικής ενέδρας.

Το όνομα του επιχειρηματία Φαλιάλι ήρθε το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο στα πλαίσια των αποκαλύψεων του γνωστού Τούρκου αρχιμαφιόζου, Σεντάτ Πεκέρ. Επίσης, ο Φαλιάλι «τέθηκε υπό κράτηση», πριν από λίγο καιρό, στα κατεχόμενα κατηγορούμενος για απαγωγές και ξυλοδαρμούς, ενώ το όνομά του είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών.

O Σεντάτ Πεκέρ είχε πει χαρακτηριστικά στα βίντεο που αναρτούσε κι απειλούσε θεούς και δαίμονες στην Τουρκία: «Γιατί δεν πας να πιάσεις τον Halil Falyalı, το αφεντικό των ναρκωτικών της Μέσης Ανατολής; Πας και πιάνεις τους πάντες, πήγαινε να πιάσεις κι αυτόν. Αλλά, ξέχασα, αυτός έχει κασέτες. Και πυροβολεί κιόλας...»

Μετά τη δολοφονία του Φαλιάλι, για τον οποίο ο Πεκέρ ανέφερε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της διακίνησης ναρκωτικών κι αναφέρεται συχνά σε παράνομα έργα στη κατεχόμενη Κύπρο, ο γνωστός δημοσιογράφος Timur Soykan προσπάθησε να αποκωδικοποιήσει τη δολοφονία στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Η δολοφονία του Halil Falyalı αποκαλύπτει ότι ένας μεγάλος πόλεμος έχει ξεκινήσει όχι μόνο στον υπόκοσμο, αλλά και στον... πάνω κόσμο».

Πιθανολογεί δε ότι τον σκότωσαν για κάποιο από τα παρακάτω:

Ο δημοσιογράφος Soykan επεσήμανε ότι ο Falyalı είχε μεγάλη περιουσία που είχε αποκομίσει μεταξύ άλλων από τον παράνομο στοιχηματισμό. «Ηθελε ακόμη και να αγοράσει την αγγλική ομάδα της Premier League Fulham για 100 εκατομμύρια λίρες. Ο Falyalı είχε τη δύναμη να χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα στην ΤΔΒΚ» έγραψε και συνέχισε.. «όπου υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα, δεν θα ήταν δυνατό να επιβιώσει κανείς χωρίς την υποστήριξη της πολιτικής και της γραφειοκρατίας, ή μάλλον χωρίς διανομή μετοχών. Η "μαύρη τούρτα" δεν θα μπορούσε να μοιραστεί μόνο υπόγεια αλλά και υπέργεια. Πιθανότατα: Ο πόλεμος για τα παράνομα στοιχήματα οδήγησε τον Falyalı στο θάνατο» τόνισε.

Whatever else you may think about Turkish Cypriot businessman Halil Falyalı, he was a husband & father of 3. His family were in the car behind &, while thankfully unharmed, watched him be gunned down & murdered on a busy street in Girne. https://t.co/CSO29CT07j pic.twitter.com/BtsZgC7AgO