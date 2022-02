Εντολή προς το αμερικανικό προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ουκρανία, το οποίο δεν σχετίζεται με επείγουσες υπηρεσίες, να εγκαταλείψει τη χώρα έδωσαν το Σάββατο οι ΗΠΑ, εν μέσω των προειδοποιήσεων για ρωσική εισβολή.

«Παρά τη μείωση του διπλωματικού προσωπικού, ο πυρήνας των εργαζομένων στην πρεσβεία, οι αφοσιωμένοι Ουκρανοί συνάδελφοι μας και το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις διπλωματικές και βοηθητικές προσπάθειες με στόχο τη στήριξη της ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ευημερίας της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS