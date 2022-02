Τα διπλωματικά αδιέξοδα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ έρχονται στο χειρότερο χρονικό σημείο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί για την επικείμενη εισβολή της Ρωσίας σε ουκρανικό έδαφος, τη στιγμή που η Μόσχα διαμαρτύρεται για περιστατικό με υποβρύχιο των ΗΠΑ σε ρωσικά χωρικά ύδατα!

Διαβάστε ακόμη: Ουκρανία: Μπάιντεν και Μακρόν... ηρεμούν τον Πούτιν, ο Λαβρόφ κατηγορεί τον Μπλίνκεν



Είναι χαρακτηριστικό, ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό στρατιωτικό ακόλουθο, μετά τη διαμαρτυρία του για ένα περιστατικό στο οποίο είπε ότι αμερικανικό υποβρύχιο παραβίασε τα χωρικά του ύδατα στην άπω Ανατολή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA. Ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι χρησιμοποίησε «κατάλληλα μέσα», ώστε το αμερικανικό υποβρύχιο να εγκαταλείψει τα ρωσικά ύδατα, αφού το σκάφος αγνόησε το αίτημα να αποχωρήσει από το σημείο στην περιοχή των Κουρίλων νήσων με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν εναντίον του ειδικά μέσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας: «Στις 12 Φεβρουαρίου και στις 04.40 ώρα Ελλάδος, ένα αμερικανικό υποβρύχιο τύπου Βιρτζίνια εντοπίστηκε στην περιοχή της προγραμματισμένης άσκησης των δυνάμεων του Στόλου του Ειρηνικού στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας κοντά στο νησί Ουρούπ. Στο πλήρωμα του υποβρυχίου μεταφέρθηκε ένα μήνυμα στα ρωσικά και τα αγγλικά μέσω υποβρύχιας επικοινωνίας: ''Βρίσκεστε στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. Βγείτε αμέσως στην επιφάνεια!'' με το αμερικανικό υποβρύχιο να αγνοεί το μήνυμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες για την προστασία των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, το πλήρωμα της φρεγάτας του Στόλου του Ειρηνικού, Μάρσαλ Σαπόσνικοφ έκανε χρήση κατάλληλων μέσω», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το αμερικανικό υποβρύχιο χρησιμοποίησε έναν αυτοκινούμενο προσομοιωτή για να διπλασιάσει τον στόχο σε ραντάρ και μέσα ακουστικού ελέγχου και έφυγε από τα ρωσικά χωρικά ύδατα με τη μέγιστη ταχύτητα. Ένα απόσπασμα πλοίων του Στόλου του Ειρηνικού συνεχίζει ασκήσεις και ελέγχει το υποθαλάσσιο περιβάλλον για να αποτρέψει την παραβίαση των κρατικών συνόρων. Σε σχέση με το περιστατικό, το υπουργείο Άμυνας κάλεσε τον στρατιωτικό ακόλουθο στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα.





«Δεν ξέρουμε εάν ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποφασίσει, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει προετοιμαστεί ώστε να ενεργήσει άμεσα», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Η Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ουκρανία με Πούτιν και Λαβρόφ να διαμηνύουν αντίστοιχα σε Μακρόν και Μπλίνκεν ότι πρόκειται για εκστρατεία προπαγάνδας που έχει στόχο να προκαλέσει πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται επίθεση, με βάση τα όσα είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Εμανουέλ Μακρόν.

«Η υστερία του Λευκού Οίκου είναι αποκαλυπτική όσο ποτέ. Οι Αγγλοσάξονες χρειάζονται πόλεμο. Με κάθε κόστος», έγραψε στον λογαριασμό της στο κοινωνικό δίκτυο Telegram η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Και ενώ η μία χώρα μετά την άλλη καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, οι ολλανδικές αερογραμμές KLM, μέρος του ομίλου Air France KLM, ανακοίνωσαν ότι σταματούν οι πτήσεις προς τη χώρα. Εντολή να αποχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού στην αμερικανική πρεσβεία έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ την ίδια τακτική ακολούθησε και η Μόσχα, δηλώνοντας ότι ανησυχεί για επιθετική κίνηση από την Ουκρανία ή άλλη χώρα.

«Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι κρίσιμη. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ. Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος απευθύνει για μία ακόμη φορά έκκληση για ψυχραιμία, ενώ ζητεί αποδείξεις από την Ουάσιγκτον: «Εάν έχετε πρόσθετες αποδείξεις ότι επίκειται 100% εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 16 Φεβρουαρίου, σας παρακαλώ να μας τις παραθέσετε».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι εάν η Ρωσία πραγματοποιήσει εισβολή στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Συμμάχους και τους εταίρους τους θα «απαντήσουν» αποφασιστικά και θα επιφέρουν γρήγορο και σοβαρό πλήγμα στη Ρωσία. «Εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω εισβολή στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους Συμμάχους και τους εταίρους μας, θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλουν άμεσο και σοβαρό κόστος στη Ρωσία», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm