Ουκρανία: Οβίδες πέφτουν στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ, μεταδίδει το Reuters

Ο ήχος από οβίδες πυροβολικού ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ και το Ελενόβκα, ένα χωριό στην επαρχία αυτή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών, σύμφωνα με αυτήκοο μάρτυρα, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι αντάρτες και ο στρατός της Ουκρανίας αλληλοκατηγορούνται σήμερα, Πέμπτη (17/2) ότι παραβιάζουν τις συμφωνίες εκεχειρίας και ότι χρησιμοποιούν βαρέα όπλα.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία κατηγορεί τους φιλορώσους αυτονομιστές ότι επιτέθηκαν με οβίδες εναντίον ενός χωριού στην επαρχία Λουχάνσκ, με αποτέλεσμα να πληγεί ένα νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, διαψεύδοντας πρότερες κατηγορίες των ανταρτών εναντίον της.

Reports of gunfights, Ukrainian artillery fire all across #Donetsk ... residents in the towns/localities/districts of Mirny, Makayevka, Kybeshevski, Kirovski, Leninski, Proletarski, Biruzova, Gladkovka, Gvardeika all report being able to hear it... some photos coming in. pic.twitter.com/cn6iMmCjhY

Here are some more images from the kindergarten that apparently was hit today by artillery shelling. Both sides are blaming the other side. Not clear what happened. Not clear whose artillery shell. Images are from today. #Donbass #Donetsk pic.twitter.com/fP2wqw35Zr