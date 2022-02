ΕΕ: Πακέτο κυρώσεων αν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία - Πιέσεις στον Πούτιν για να μην ανοίξει πυρ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - στην οποία συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - που συζήτησαν το θέμα της ουκρανικής κρίσης. «Πριν από τη σύνοδο κορυφής #EUAU, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Η λύση βρίσκεται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο ένα πακέτο αυστηρών κυρώσεων εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικότητα» έγραψε ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

