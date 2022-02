Βρετανία: Η καταιγίδα Γιούνις ξερίζωσε την «Μηλιά του Νεύτωνα»

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της καταιγίδας Γιούνις στη Βρετανία. Ο κλώνος της διάσημης μηλιάς του Νεύτωνα στον Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ξεριζώθηκε. Οι επιστήμονες, όμως, έχουν ακόμη δύο «αντίγραφα» του ιστορικού δένδρου, κάτω από το οποίο ο μύθος θέλει τον Νεύτωνα να συλλαμβάνει την θεωρία της βαρύτητας. Μπορεί κάποιος να μη θυμάται ακριβώς τη θεωρία του νόμου του Νεύτωνα όμως η ιστορία είναι ευρέως γνωστή. Ο Ισαάκ Νεύτων ανακάλυψε τη βαρύτητα όταν βρισκόταν κάτω από μία μηλιά και ο καρπός έπεσε στο κεφάλι του.

Η πρώτη μηλιά κάτω από την οποία συνέβησαν όλα αυτά βρισκόταν κοντά στο σπίτι όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Νεύτωνας, στο Woolsthorpe Manor κοντά στο Grantham στο Lincolnshire. Εκείνη η μηλιά επίσης έπεσε θύμα καταιγίδας τον 19ο αιώνα. Περισσότερα από 200 χρόνια αργότερα, ξεριζώθηκε στο Κέιμπριτζ και το ένα από τα τρία δένδρα - κλώνους που είχαν δημιουργήσει οι επιστήμονες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Δρ Σάμιουελ Μπρόκινγκτον, επιμελητής των Βοτανικών Κήπων του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ανέφερε ότι το δέντρο του Λίνκολνσαϊρ «προφανώς έπεσε σε θύελλα (όπως και η δική μας) στις αρχές του 19ου αιώνα». «Με την εντυπωσιακή τεχνική του μπολιάσματος, θα συνεχίσουμε να έχουμε έναν απόγονο της "Μηλιάς του Νεύτωνα" στις συλλογές μας» έγραψε ο Δρ Μπρόκινγκτον στο Twitter. «Η νέα μηλιά-αντίγραφο θα φυτευτεί σύντομα σε άλλο σημείο του κήπου, οπότε το 'Η Μηλιά του Νεύτωνα' θα συνεχίσει να υπάρχει», πρόσθεσε.

1/8 We’ve just lost our “Newton’s Apple Tree” to Storm Eunice (gravity is such a downer, arf arf). It was planted in 1954, so has stood at the Brookside entrance @CUBotanicGarden for 68 years. An iconic tree, and sad loss. But what does it mean to be “Newton’s Apple Tree”? … a🧵 pic.twitter.com/LFk6ZxSxZ5