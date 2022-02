Βλαντιμίρ Πούτιν: Τον... έσφαξαν στο Twitter για το διάγγελμα - Τι συνέβη με το ρολόι του

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πως αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, μία απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τη διεθνή κοινότητα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να στηρίξει την απόφαση αυτή και κατήγγειλε πως 4 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε γενοκτονία.

Μετά το διάγγελμα, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα του Πούτιν να υπογράφει το διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των περιοχών του Ντονμπάς. Τα συγκεκριμένα πλάνα προκάλεσαν... χαμό στο Twitter διότι το ρολόι του Ρώσου προέδρου, όπως τόνισαν κάποιοι πολύ παρατηρητικοί χρήστες, δεν… έλεγε την αλήθεια. Το διάγγελμα ξεκίνησε στις 21:00 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 22:00 ώρα Μόσχας και κράτησε περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε το διάταγμα μετά το διάγγελμα που τελείωσε περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Όμως το ρολόι του Ρώσου προέδρου σύμφωνα με τους χρήστες των social media έδειχνε 03:00 ή 12:15! Όπως είναι λογικό το Twitter «τρελάθηκε» με τους χρήστες να υποστηρίζουν πως είτε το ζωντανό διάγγελμα δεν ήταν τελικά τόσο… ζωντανό.

It’s amazing how incompetently this show has been made (like many of these poisonings). Here you can see again Putin’s watch while supposedly signing the decree - and it’s clear that he signed it in the morning and the whole thing as a charade pic.twitter.com/1NGa502r9K