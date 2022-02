Ουκρανία: «Ξεκίνησε ήδη η ρωσική εισβολή» - Η ανακοίνωση του Βρετανού υπουργού Υγείας, Σαγίντ Τζαβίντ

Η εισβολή στην Ουκρανία έχει «ήδη ξεκινήσει» και η Βρετανία θα επιβάλει πλέον κυρώσεις στη Ρωσία, δήλωσε ο Σαγίντ Τζαβίντ στο Sky News. Ο Βρετανός υπουργός Υγείας είπε ότι «ξυπνάμε σε μια μαύρη μέρα στην Ευρώπη», καθώς τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν τη νύχτα κοντά στο Ντόνετσκ, σε μια από τις δύο αποσχιθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, που αναγνώρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μπορείτε να συμπεράνετε ότι η εισβολή στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει», είπε ο κ. Τζαβίντ, προσθέτοντας ότι ήταν σαφές ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφάσισε να επιτεθεί.

