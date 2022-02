Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο “συντονίζονται” στα ειδησεογραφικά κανάλια για ενημερώσεις εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Καθώς πολλά ειδησεογραφικά Μέσα μεταφέρουν τις ειδήσεις για την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας, ένας πολύγλωσσος ρεπόρτερ, ο Philip Crowther, έχει καταπλήξει τους χρήστες του Διαδικτύου με την εύγλωττη κάλυψη της κατάστασης σε έξι γλώσσες.

Χωρίς να κομπιάσει καν, ακούγεται να κάνει ρεπορτάζ από την ουκρανική πρωτεύουσα, στο Κίεβο, στα Αγγλικά, Λουξεμβουργιανά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Ο Crowther θέλησε να μοιραστεί με τους χρήστες του Twitter ένα από τα ρεπορτάζ του και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές μέχρι στιγμής.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT