Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπαίνουν στις μεγάλες πόλεις - Εκρήξεις και σειρήνες στο Κίεβο

Σε κατάσταση πολέμου είναι και επίσημα η Ουκρανία, με τις σειρήνες να ηχούν ακόμη και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο όπου ήδη από νωρίς ακούγονται εκρήξεις. Ο πρόεδρος της χώρας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι κηρύσσει ολόκληρη την επικράτεια σε κατάσταση πολέμου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισβολή στη χώρα. Ο Ζελένσκι που είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Μπάιντεν ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι και να μην βγουν από τα σπίτια τους.

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου μεταδόθηκε μέσα από φορητή συσκευή - ενδεχομένως κινητό τηλέφωνο- καθώς βρίσκεται σε ασφαλές σημείο.

Οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Αμυνας οι δυνάμεις δεν πρόκειται να βάλουν στο στόχαστρό τους περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

Ήδη από τα ξημερώματα της Πέμπτης έχει κλείσει όλος ο εναέριος χώρο της Ουκρανίας για την πολιτική αεροπορία λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων.

#BREAKING : Watch Su-25 ground attack aircraft of #Ukrainian Air Force leaving #Dnipro ( #Dnipropetrovsk ) in-order to teach good lesson to #RussianArmy occupiers in #Donbass . pic.twitter.com/eNxZKqzHGa

This was around an hour ago when Massive explosions hit the #Ukrainian port city of Mariupol



Absolutely Terrifying footage pic.twitter.com/kEiJOCDhVP