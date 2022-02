Εγκρίθηκε το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής - Κυρώσεις για τη Ρωσία

Ενέκριναν μέσα σε λίγα λεπτά το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Πλέον έχουν μπει στον δεύτερο γύρο της συζήτησης που θα αφορά τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στη Ρωσία. Μάλιστα θα ζητήσουν από την Κομισιόν να ετοιμάσει το πακέτο των κυρώσεων. Η παράγραφος 10 των συμπερασμάτων υπάρχει αναφορά στην ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων και στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα προστέθηκε η αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την είσοδό του στη Σύνοδο όπου και ζήτησε από την Κομισιόν να προετοιμάσει έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας.

