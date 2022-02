Πόλεμος στην Ουκρανία: Live οι εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας

Η Ρωσία ανακοίνωσε την εισβολή στην Ουκρανία με πρόσχημα την προστασία που ζήτησαν οι περιοχές στο Ντονμπάς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει λόγο για επιχείρηση με στόχο να «προστατεύσει τους ανθρώπους που έχουν υποστεί εκφοβισμό και γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου». Σε κατάσταση πολέμου έχει κηρύξει όλη τη χώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο και έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας τον εναέριο χώρο για τα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας.

Δείτε LIVE εικόνα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Δείτε LIVE εικόνα από το Κίεβο

23:50 - Εκεχειρία ζητά ο Ζελένσκι: «Να ξεκινήσουν συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός»

Την ώρα που οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν προς το Κίεβο, ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η ουκρανική ηγεσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις συζητήσεις για μία εκεχειρία με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, η Ουκρανία φαίνεται να επιδιώκει μία διπλωματική λύση έτσι ώστε να σταματήσει η ρωσική στρατιωτική εισβολή, μετά από 40 και πλέον ώρες «σφυροκοπήματος» από τις ρωσικές δυνάμεις. «Η Ουκρανία ήταν και παραμένει έτοιμη να μιλήσει για εκεχειρία και ειρήνη» ανέφερε ο Σεργκίι Νικιφορόφ. Παράλληλα, το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Unian μετέδωσε ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να μεσολαβήσει για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

23:40 - Οι ΗΠΑ ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης αλλά... δεν στέλνουν στρατιώτες στον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα, μετά τη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ότι η συμμαχία θα διατηρήσει την πολιτική των «Ανοιχτών Θυρών» για εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμερίζονται τις αξίες της και κάποια ημέρα θελήσουν να ενταχθούν. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απέτυχε στον στόχο του, δηλαδή να διχάσει τη Δύση. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε εκατοστό του νατοϊκού εδάφους.

23:30 - «Επεσε» η Μελιτόπολη

Στη Μελιτόπολη της Ουκρανίας φαίνεται πως εισήλθαν ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και μάλιστα δεν συνάντησαν καθόλου αντίσταση, όπως ισχυρίζεται το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας.

23:15 - Οι Anonymus «έριξαν» το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας – Στη φόρα προσωπικά δεδομένα

Η βάση δεδομένων του ρωσικού υπουργείου Άμυνας... έπεσε και οι Anonymous -που λίγες ώρες πριν είχαν γνωστοποιήσει ότι βρίσκονται επισήμως σε κυβερνοπόλεμο με την ρωσική κυβέρνηση- βγάζουν στη «φόρα» προσωπικά δεδομένα!

23:05 - Οι ρωσικές δυνάμεις σταμάτησαν στην πόλη Κονοτόπ, ισχυρίζεται το Κίεβο

Οι Ρώσοι στρατιώτες σταμάτησαν κοντά στην πόλη Κονοτόπ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αφού υπέστησαν σοβαρές απώλειες στη μάχη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό ξηράς. «Έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα και τον ανεφοδιασμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, αναφέρθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα της περιοχής από τους Ρώσους στρατιώτες. Στα περίχωρα της πόλης υπάρχουν περίπου 40 καμένα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να προχωρήσουν εντός του ουκρανικού εδάφους όσο σχεδίαζαν και η πρωτεύουσα, το Κίεβο, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Η Ρωσία κατέλαβε ωστόσο τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και οι Ουκρανοί «ανησυχούν πολύ για την κατάσταση εκεί», όπου οι Ρώσοι πήραν ομήρους 92 εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με την Μαρκάροβα. «Η ευθύνη πλέον για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ ανήκει στις ρωσικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό», τόνισε.

22:50 - Δελτίο ειδήσεων από το... καταφύγιο

Ενδεικτικό της πολεμικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στην Ουκρανία ήταν το δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού της χώρας, το οποίο μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση μέσα από ένα... καταφύγιο.

“we are forced to broadcast from a bunker because russia bombs our cities. we are hiding from russian rockets. we are hiding from putin and his aggression”



ukrainian journalists swap tv studios for bomb shelters in kyiv but keep reporting. the stamina ✊🏼 pic.twitter.com/nr0x9TQh6C — maksym.eristavi 🇺🇦🏳️‍🌈 (@MaximEristavi) February 25, 2022

22:45 - Γιατί ο Πούτιν κύκλωσε και κατέλαβε το Τσερνόμπιλ από την πρώτη μέρα

Σε ρωσικά χέρια βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης το Τσερνόμπιλ, μια πόλη που και μόνο στο άκουσμά της γεννά συνειρμούς βγαλμένους από το παρελθόν και πιο συγκεκριμένα από τη δεκαετία του '80, όταν και έγινε γνωστή από την έκρηξη σε πυρηνικό εργοστάσιο που σκόρπισε τον θάνατο, αλλά και τον τρόμο από τις αυξημένες τιμές ραδιενέργειας που βρέθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η είδηση ότι οι Ρώσοι είχαν το Τσερνόμπιλ κυκλωμένο με κόκκινο χρώμα στο ξεκίνημα της εισβολής τους στην Ουκρανία, δεν περνάει απαρατήρητη, αφού είναι δεδομένο πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν το είχε θέσει ως πρωταρχικό γεωστρατηγικό του στόχο.

22:30 - Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Ρωσία: Κάνουν διπλωματία «με την κάννη στον κρόταφο»

Η προσφορά της Ρωσίας για συνομιλίες με την Ουκρανία ήταν μια προσπάθεια να διεξαχθεί διπλωματία «με την κάννη στον κρόταφο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, τονίζοντας ότι η εάν η Μόσχα σοβαρολογεί, θα πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη γειτονική της χώρα. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να στείλει μια αντιπροσωπεία της στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, για συνομιλίες με τους Ουκρανούς.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει δει κάποια ένδειξη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να αποκλιμακώσει την κατάσταση στην Ουκρανία, σχολίασε ο Πράις κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Βλέπουμε ότι η Μόσχα υπονοεί ότι η διπλωματία διεξάγεται υπό την απειλή των όπλων, την ώρα που βόμβες, οβίδες όλμων, πυρά πυροβολικού βάζουν στο στόχαστρο πολίτες. Αυτή δεν είναι αληθινή διπλωματία», πρόσθεσε.

22:20 - Αστυνομικοί διέκοψαν μετάδοση του OPEN από τη Μαριούπολη

Το τηλεοπτικό συνεργείο του OPEN που βρίσκεται στη Μαριούπολη, μεταδίδοντας τις εξελίξεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εμπόδισαν αστυνομικοί απαγορεύοντας στους δημοσιογράφους να συνεχίσουν τη ζωντανή μετάδοση.

22:00 - Βίντεο ντοκουμέντο από το Κίεβο - Ρώσοι σαμποτέρ εκτελούνται εν ψυχρώ από ουκρανικά πυρά

Βίντεο σοκ δημοσίευσε η Daily Mail με δύο άνδρες που, σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, φέρονται να είναι Ρώσοι σαμποτέρ να εκτελούνται εν ψυχρώ από ουκρανικά πυρά, δευτερόλεπτα αφότου έκλεψαν ένα φορτηγό του στρατού της Ουκρανίας.

21:55 - Ιταλία: Σε τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης

Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι κήρυξε απόψε τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η ουκρανική κρίση. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την στήριξη του ουκρανικού λαού. Η Ιταλία, όπως τόνισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της, συνολικά θα διαθέσει 110 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον ουκρανικό λαό.

Παράλληλα, πρόκειται να διατεθούν 174,4 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της ιταλικής στρατιωτικής παρουσίας εντός του ΝΑΤΟ. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, τέλος, θα δαπανήσει άμεσα 11 εκατομμύρια ευρώ για περαιτέρω προστασία των πρεσβειών και μορφωτικών ινστιτούτων της χώρας στο εξωτερικό.

21:50 - Ο πάπας Φραγκίσκος προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει προσωπικά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, κατά τη σημερινή του συνομιλία με τον Ρώσο πρέσβη στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει προσωπικά, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με στόχο την λήξη των βομβαρδισμών και την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Μόσχας. Ο Φραγκίσκος, παράλληλα, πάντα σύμφωνα με την Rai, πρόσθεσε ότι είναι πρόθυμη να αναλάβει διαμεσολάβηση και η Καθολική Εκκλησία στο σύνολό της, ως θρησκευτικός θεσμός.

21:45 - Δραματική έκκληση Σταϊνμάιερ σε Πούτιν: «Σταματήστε αυτόν τον πόλεμο! Τώρα!»

21:25 - Πεντάγωνο: Οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν ισχυρότερη αντίσταση από αυτή που περίμεναν

21:20 - Το ΝΑΤΟ ενεργοποιεί τη δύναμη ταχείας αντίδρασης

21:15 - Εκρυθμη η κατάσταση και στη Μαριούπολη - Πυροβολισμοί μέσα στην πόλη

Ριπές πυροβόλων όπλων ακούστηκαν για πρώτη φορά μέσα στην πόλη της Μαριούπολης, από την πλευρά του λιμανιού, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Σταύρος Ιωαννίδης. Τους πυροβολισμούς διαδέχτηκαν σειρήνες ασθενοφόρων που έφταναν στο σημείο. Πληροφορίες των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι η πόλη θα βρεθεί στο επίκεντρο της ρωσικής επιχείρησης, ενώ νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για μια ομάδα Ρώσων κομάντος που είχε φτάσει σε παραλία στα δυτικά της πόλης. Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για αυτονομιστές που ενδεχομένως να δοκίμαζαν να έφταναν στην πόλη.

21:05 - Προελαύνουν οι Ρώσοι προς το Κίεβο: «Θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς»

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προχωρούν προς το Κίεβο καθώς επιδιώκουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας, ανέφερε απόψε ο επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Βρετανίας. «Οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν την πορεία τους, σε δύο άξονες, προς το Κίεβο. Ο στόχος τους είναι να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα, να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του πληθυσμού και να αλλάξουν το καθεστώς, είπε ο Τζιμ Χόκενχαλ.

«Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων σε στόχους στο Κίεβο. Εκτοξευτήρες πυραύλων χρησιμοποιήθηκαν στο Τσερνίχιφ και το Χαρκίβ (Χάρκοβο)», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Χόκενχαλ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά και επικεντρώνονται στην υπεράσπιση σημαντικών πόλεων σε όλη την Ουκρανία.

21:00 - Εκρήξεις στο Κίεβο, μεταδίδει το Reuters

Οπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ήχους εκρήξεων στο Κίεβο.

20:45 - Οι Ρώσοι «σφυροκοπούν» Κίεβο και Μαριούπολη

Συναγερμός έχει σημάνει ξανά τόσο στο Κίεβο όσο και στην Μαριούπολη με το Open να μεταδίδει πως στην Μαριούπολη υπάρχει ένα συνεχές βουητό, το οποίο προέρχεται είτε από πολεμικά αεροσκάφη είτε από ρουκέτες τύπου Grand, οι οποίες πλήττουν κατά εκατοντάδες τους ρωσικούς στόχους. Λίγο νωρίτερα, πηγές από το αμερικανικό Πεντάγωνο που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας ανέφεραν ότι στην Μαριούπολη πραγματοποιούνται βομβαρδισμοί αλλά και αμφίβια επιχείρηση Ρώσων πεζοναυτών. Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, έχουν αποβιβαστεί στην στεριά χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες.

20:40 - Ελληνας κάτοικος του Κιέβου: «Αναμένουμε πως σύντομα θα ξεμείνουμε από βενζίνη και βασικά αγαθά»

20:30 - Βούτσιτς: Η Σερβία δεν θα επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας

20:25 - Και η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ του κλίματος και του περιβάλλοντος Γκρέτα Τούνμπεργκ έγραψε σήμερα σε μήνυμά της στο Twitter ότι λαμβάνει μέρος σε μια διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η 19χρονη Τούνμπεργκ, η οποία είχε προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι, ανήρτησε σε ένα τουίτ μια φωτογραφία της μαζί με άλλους διαδηλωτές, ενώ κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα «Στο πλευρό της Ουκρανίας», σημειώνοντας πως βρίσκεται «έξω από τη ρωσική πρεσβεία αυτή τη στιγμή».

20:20 - Συνομιλία Ζελένσκι - Μπάιντεν

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

20:15 - Πάνω από 50.000 πολίτες έχουν φύγει από την Ουκρανία από χθες

Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί έφυγαν από τη χώρα σε λιγότερο από 48 ώρες αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Χθες, η Υπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες εκτιμούσε ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι ανέρχονται σε 100.000. «Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έφυγαν από τη χώρα τους μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στην Πολωνία και τη Μολδαβία. Πολλοί άλλοι οδεύουν προς τα σύνορα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Φίλιπο Γκράντι, εκφράζοντας «τις θερμές ευχαριστίες του» προς τις κυβερνήσεις και τους πολίτες των χωρών που κρατούν ανοιχτά τα σύνορά τους και υποδέχονται τους πρόσφυγες.

20:00 - Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ: Οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο

Την θέση ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και αποτελούν πλήγμα για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με αντικείμενο τις εξελίξεις μετά την ένοπλη, απρόκλητη και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Στη σύνοδο μετείχαν επίσης οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Σουηδία και η Φινλανδία.

19:50 - Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ θα αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν περισσότερα στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Μόσχα είπε ψέματα για τις προθέσεις της. «Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το μπαράζ ψεμάτων της ρωσικής κυβέρνησης», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ηγέτες των 30 χωρών μετά τη βιντεοδιάσκεψη, στην οποία προήδρευσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. «Τώρα κάνουμε σημαντικές, πρόσθετες αποστολές δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας» ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

19:40 - Ζελένσκι: Είμαστε όλοι στο Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα ότι βρίσκεται στο Κίεβο για να «υπερασπιστεί» την Ουκρανία, παρά την προώθηση των Ρώσων στρατιωτών, σε βίντεο όπου εμφανίζεται μαζί με τους στενούς συνεργάτες του, έξω από το κτίριο της προεδρίας. «Βρισκόμαστε όλοι εδώ, οι στρατιώτες μας είναι εδώ, οι πολίτες, η κοινωνία, είμαστε όλοι εδώ, για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας, το κράτος μας», είπε ο Ζελένσκι. Δίπλα του εμφανίστηκαν ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ, ο προσωπάρχης του και ένας στενός σύμβουλός του.

💬Президент України Володимир Зеленський:

"Всі ми тут - захищаємо нашу Незалежність, нашу державу! Так буде й надалі. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!🇺🇦" pic.twitter.com/hojX94ONDI — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

19:30 - Διαψεύδονται οι φήμες για φυγάδευση του Ζελένσκι στο εξωτερικό

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Κίεβο, διαψεύδοντας τις φήμες ότι ο πρόεδρος της χώρας έχει εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα. Ο ίδιος δήλωσε επίσης η Ουκρανία έχει τον έλεγχο των εδαφών τα οποία δέχθηκαν επιθέσεις.

19:10 - Η Ρωσία διαψεύδει τον «ηρωικό θάνατο» των 13 Ουκρανών στο Φιδονήσι

Η ρωσική πλευρά διέψευσε τους ουκρανικούς ισχυρισμούς περί ηρωικού θανάτου 13 στρατιωτών στο Φιδονήσι της Μαύρης Θάλασσας: «Ο στρατός μας αιχμαλώτισε τους Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

19:05 - Το Κίεβο κατηγορεί τους Ρώσους ότι πυροβολούν εναντίον ασθενοφόρων

Το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τους Ρώσους στρατιώτες ότι πυροβολούν εναντίον ασθενοφόρων στις περιοχές Ζαπορίζιε και Τσερνίχιφ. Ο υπουργός Βίκτορ Λιάσκο είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Ukrainian TV ότι οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και εναντίον μιας ψυχιατρικής κλινικής στο Τσερνίχιφ.

18:55 - Η Ρωσία απειλεί Φινλανδία και Σουηδία: «Σοβαρές συνέπειες αν μπουν στο ΝΑΤΟ»

Ευθείες απειλές εξαπέλυσε το Κρεμλίνο κατά Φινλανδίας και Σουηδίας εάν επιχειρήσουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. «Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022

18:35 - «Πέταξαν» τη Ρωσία εκτός Eurovision

The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



Find it online here➡️https://t.co/5xXIYUNmXO#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/OGjQKtiZfm — EBU (@EBU_HQ) February 25, 2022

18:30 - Πανικός στο Κίεβο: Πυροβολισμοί για να αποφευχθεί ποδοπάτημα σε σταθμό

Ουκρανοί φύλακες έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να αποτρέψουν ένα ποδοπάτημα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου σήμερα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε τρένα εκκένωσης. Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν τόσο πολύς που δεν μπορούσαν όλοι να μπουν στα τρένα, για να πάνε από την πρωτεύουσα προς την πόλη Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι φόβοι για μια ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου εντείνονται. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

18:15 - Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέστειλε τη συμμετοχή της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε σήμερα να «αναστείλει» τη συμμετοχή όλων των Ρώσων διπλωματών και απεσταλμένων από τα κυριότερα όργανα του οργανισμού «με άμεση ισχύ», απαντώντας στην «ένοπλη επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας. Η απόφαση αυτή δεν αφορά ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον δικαστικό βραχίονα του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία στους Ρώσους πολίτες, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο διεθνής οργανισμός.

18:10 - Φήμες για φυγάδευση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο εξωτερικό

Την ώρα που οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται στο Κίεβο, κυκλοφορεί η φήμη πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Ria-Novosti, μετά από «αναφορές» ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν επικοινώνησε – όπως είχε προγραμματιστεί – με τον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο Ντράγκι, ένα αεροσκάφος απογειώθηκε από αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, μολονότι έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις πάνω από την Ουκρανία.

Φήμες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ενδεχομένως να μεταφέρει εκτός Ουκρανίας τον Ζελένσκι, την ώρα που οι μάχες στο Κίεβο συνεχίζονται και οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από κυβερνητικά κτίρια στην καρδιά της πρωτεύουσας.

18:00 - Ζελένσκι: Αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως απειλείται η ζωή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky News, σε μία τηλεδιάσκεψη, χθες το βράδυ, ο 44χρονος ηγέτης της Ουκρανίας, φέρεται να είπε προς τους ηγέτες της ΕΕ, που συνεδρίασαν εκτάκτως: «Αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό».

17:50 - Ραγδαίες οι εξελίξεις

Οπως μετέδωσε το Open, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αρνήθηκε να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μινσκ. Ο Ζελένσκι αντιπρότεινε η συνάντηση να γίνει στη Βαρσοβία, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από τη Μόσχα. Εκτοτε, ο Ζελένσκι δεν έχει επικοινωνήσει με τη Μόσχα.

17:42 - Κίεβο: Η Ρωσία έχασε περίπου 2.800 στρατιώτες σε επιθέσεις

Οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπου 2.800 στρατιώτες και 80 τανκ κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα η Ουκρανή αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ. Η ίδια πρόσθεσε, σε μήνυμά της στη σελίδα της στο Facebook, πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν επίσης 156 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 10 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, έως τις 15.00 ώρα Ελλάδας.

17:40 - Στρατιωτικά οχήματα στη Μαριούπολη (Ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη για το Reader από την Ουκρανία)

17:30 - Πολεμικά σκάφη στην Αζοφική (Ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη για το Reader από την Ουκρανία)

17:25 - Αποχωρεί από το Κίεβο το προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας

Λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στο Κίεβο, ο Πρέσβης της Ελλάδας ζήτησε και έλαβε την έγκριση να αποχωρήσει άμεσα από την πόλη. Η αποχώρηση του προσωπικού της Πρεσβείας, καθώς και Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν να αποχωρήσουν, θα πραγματοποιηθεί οδικώς. Μέχρι νεωτέρας, τα Γενικά Προξενεία στην Μαριούπολη και στην Οδησσό παραμένουν εν λειτουργεία. Την επιτόπια κατάσταση επικινδυνότητας κρίνουν οι επικεφαλής των Αρχών αυτών.

17:22 - Φωτογραφίες από την πολύπαθη Μαριούπολη την ώρα που συνεχίζουν να μαίνονται σκληρές μάχες στην είσοδο της πόλης. (Ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη για το Reader από την Ουκρανία)

17:20 - Ζοζέπ Μπορέλ: Εάν δεν υπάρξουν εκπλήξεις Πούτιν και Λαβρόφ θα είναι στη λίστα των κυρώσεων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σεργκέι Λαβρόφ θα είναι στη λίστα των κυρώσεων «εάν δεν υπάρχουν εκπλήξεις, εάν δεν φέρει κάποιος αντίρρηση» ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ απαντώντας σε σχετική ερώτηση. H απόφαση για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Πούτιν και του Λαβρόφ θα ληφθεί από το Συμβούλιο σε λίγο, σημείωσε ο κ. Μπορέλ.

«Εχθές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το συζήτησε και εφόσον δεν υπήρχε ομοφωνία γι' αυτό, χρέωσαν σε μένα και το Συμβούλιο να αναζητήσουμε λύση. Εργαζόμαστε σκληρά γι' αυτό και ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία και εάν δεν υπάρχουν εκπλήξεις, εάν κανείς δε φέρει αντίρρηση, εάν υπάρχει ομοφωνία, τότε ναι βεβαίως». Όταν ρωτήθηκε εάν είναι υπέρ αυτού, απάντησε: «προσωπικά είμαι πολύ υπέρ, αλλά το σημαντικό δεν είμαι εγώ, αλλά το συμβούλιο των υπουργών».

17:15 - Η Πολωνία ετοιμάζεται να κλείσει τον εναέριο χώρο της στις ρωσικές πτήσεις

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ζήτησε από τις υπηρεσίες του να προετοιμάσουν μια απόφαση σύμφωνα με την οποία θα κλείσει ο εναέριος χώρος της χώρας αυτής στις πτήσεις των ρωσικών αεροπορικών εταιριών, ανακοίνωσε σήμερα με μήνυμά του στο Facebook. Το σχέδιο αυτό ακολουθεί παρόμοια απόφαση, που πλήττει τη ρωσική εθνική εταιρία Aeroflot, η οποία ελήφθη χθες, Πέμπτη, από τη Βρετανία, στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η Ρωσία αντέδρασε σήμερα απαγορεύοντας τις πτήσεις πάνω από την επικράτειά της όλων των αεροσκαφών που συνδέονται με τη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων transit. Η Μολδαβία ακολουθεί το βρετανικό παράδειγμα ήδη από την Πέμπτη.

17:10 - Ο Πύργος του Αϊφελ θα φωτιστεί στα χρώματα της Ουκρανίας

Ο Πύργος του Αϊφελ θα φωταγωγηθεί σήμερα με τα χρώματα της Ουκρανίας, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών κτιρίων που φωτίστηκαν σε μπλε και κίτρινο χρώμα τις τελευταίες ώρες, σε μια ένδειξη συμπαράστασης στη χώρα, στην οποία έχει εισβάλει η Ρωσία. Το διάσημο μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας, ένα από τα πλέον δημοφιλή παγκοσμίως και σύμβολο της Γαλλίας, θα φωτιστεί με μπλε και κίτρινο χρώμα από σήμερα στις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας) έως τις 00.30 τοπική ώρα (01.30 ώρα Ελλάδας) και αυτό θα συμβαίνει για τρία βράδια έως και την Κυριακή, έγινε γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία (Sete) σε ένα δελτίο Τύπου. Αυτή η συμβολική ενέργεια αποφασίστηκε «έπειτα από αίτημα» της δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό, «για τη στήριξη του ουκρανικού λαού», διευκρινίζει η Sete.

17:00 - Anonymous: «Είμαστε επισήμως σε κυβερνοπόλεμο με την ρωσική κυβέρνηση»

Η δήλωση, μέσω Twitter, έγινε καθώς αρκετοί ιστότοποι της ρωσικής κυβέρνησης, όπως του Κρεμλίνου και της Δούμας, καθώς και ο κρατικός ειδησεογραφικός ιστότοπος RT (πρώην Russia Today), «χτυπήθηκαν» από τις λεγόμενες επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης» (DDOS).

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

16:50 - «Κεραυνοί» Πούτιν κατά Ζελένσκι: «Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με ναρκομανείς και νεοναζί - Να τον ανατρέψουν οι Ουκρανοί στρατιώτες»

16:40 - Στο πλευρό της Ουκρανίας η κόρη του Ρομάν Αμπράμοβιτς

Στο πλευρό των Ρώσων που καταδικάζουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία τάχθηκε η κόρη του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς. Η 27χρονη βαθύπλουτη κληρονόμος ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram, που δείχνει τον Ρώσο ηγέτη και έγραψε: «Το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο ψέμα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου είναι ότι οι περισσότεροι Ρώσοι στέκονται στο πλευρό του Πούτιν».

16:35 - Ο Ζελένσκι «κράζει» Ντράγκι: «Θα αλλάξω το πρόγραμμα της εισβολής για να μιλήσουμε»

16:20 - «Παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία Πούτιν-Λαβρόφ

Τις πληροφορίες που μετέδιδε νωρίτερα το Reuters έρχεται να επιβεβαιώσει και το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, που αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι. Το μέτρο συζητήθηκε κατά την χθεσινή έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και σήμερα προστέθηκε στην δέσμη των κυρώσεων που θα επικυρώσουν οι υπουργοί Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Γερμανία και η Ιταλία ήραν σήμερα τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπώσει κατά την σύνοδο κορυφής για την πρόταση αυτή που υποστηρίχθηκε από μεγάλο αριθμό ευρωπαίων ηγετών, διευκρίνισαν οι δύο διπλωματικές πηγές. Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν επίσης να άρουν το προνόμιο της μετακίνησης χωρίς βίζα εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τους κατόχους ρωσικού υπηρεσιακού διαβατηρίου, στο πλαίσιο της δέσμης των κυρώσεων που αποφασίσθηκαν χθες το βράδυ.

16:15 - Το αντιαρματικό σύστημα Javelin είναι η τελευταία γραμμή άμυνας στο Κίεβο

16:10 - Ανακοίνωση πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα: «Τα σχέδια της χώρας μας δεν περιλαμβάνουν την κατοχή των ουκρανικών εδαφών»

«Τα σχέδια της χώρας μας δεν περιλαμβάνουν την κατοχή των ουκρανικών εδαφών. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας δεν χτυπούν πόλεις στην Ουκρανία, αλλά αποκλειστικά τις στρατιωτικές υποδομές. Δεν απειλείται άμαχος πληθυσμός. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση στην Ουκρανία δεν αποτελεί αρχή, αλλά το τέλος του πολέμου που το Κίεβο ξεκίνησε το 2014 εναντίον του Ντονμπάς. Η επιχείρησή μας θα αποτρέψει μια παγκόσμια σύρραξη, προς όφελος όλης της ανθρωπότητας» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα.

15:48 - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως η ρωσική εισβολή είναι «σαν επανάληψη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβέρνήσεις πως δεν κάνουν αρκετά για να αποτρέψουν την αιματοχυσία. Απευθυνόμενος προς τα ουκρανικά στρατεύματα είπε πως «είστε όλα όσα έχουμε».

15:36 - Η Τσεχία στέλνει καύσιμα και αίμα στην Ουκρανία ενώ θα αποδεσμεύσει 13,65 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να προσφέρει βοήθεια σε πρόσφυγες.

15:33 - Δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων με σημαία Μολδαβίας επλήγη από πύραυλο κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού. Τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

15:32 - «Οχι» της Τουρκίας στο αίτημα της Ουκρανίας να κλείσουν τα στενά σε Δαρδανέλλια και Βόσπορο. Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε πως η Τουρκία εξετάζει το αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η Μόσχα έχει το δικαίωμα βάσει της Συνθήκης του Μοντρέ (1936) να επιστρέφει πλοία της στη βάση τους, σε αυτήν την περίπτωση στη Μαύρη Θάλασσα. Άρα ακόμη κι αν η Τουρκία αποφασίσει έπειτα από μια νομική διαδικασία να δεχθεί το αίτημα της Ουκρανίας και να κλείσει τα Στενά στα ρωσικά πολεμικά πλοία, είπε, η απαγόρευση θα ισχύει μόνο στην αντίθετη κατεύθυνση, από τις βάσεις τους προς τη Μεσόγειο.

15:29 - Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ αρνείται να επικρίνει ανοιχτά τη Ρωσία καθώς πρόκειται για έναν σημαντικό παίκτη στη σύγκρουση με τη Συρία.

15:22 - O Πάπας Φραγκίσκος «έσπασε» το πρωτόκολλο και επισκέφτηκε τη ρωσική πρεσβεία στο Βατικανό για να εκφράσει την ανησυχία του στον πρέσβη, παίρνοντας διπλωματικό ρόλο για πρώτη φορά.

15:01 - Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέκοψε τη συνεργασία χορηγίας με την ρωσική αεροπορική εταιρεία Aeroflot. Υπενθυμίζεται πως εχθές απαγορεύτηκαν οι πτήσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής στη Βρετανία.

14:58 - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να στείλει αντιπροσωπεία με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο Μινσκ για διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, σε απάντηση στο αίτημα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

14:53 - Η Ευρωπαϊκή Ενωση ετοιμάζει τρίτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters ευρωπαίος αξιωματούχος λίγη ώρα αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ως ανεπαρκή την αντίδραση της Ευρώπης. Ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε ότι η τρίτη δέσμη κυρώσεων θα παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Βλαντίμιρ Πούτιν και του υπουργού του των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Ευρώπη.

14:39 - Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με το Κίεβο οποιαδήποτε στιγμή, όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταθέσουν τα όπλα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

14:37 - Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν: Η ασφάλεια του Ουκρανού προέδρου είναι κεντρικής σημασίας.

14:23 - Ακυρώθηκε το Grand Prix της Formula 1 στο Σότσι.

14:20 - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Σι Τζινπίνγκ πως είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

13:55 - Η Τράπεζα της Ρωσίας καθόρισε την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου για τις 26-28 Φεβρουαρίου 2022 στα 83,5485 ρούβλια - Στα 93,5994 ρούβλια η ισοτιμία με το Ευρώ.

13:46 - Με κάθε τρόπο, ακόμη και με βόμβες μολότοφ, όπως ζητήθηκε και από τους αξιωματούχους, οι Ουκρανοί προσπαθούν να σταθούν απέναντι από τους Ρώσους στρατιώτες. χαρακτηριστική η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα ουκρανικά social media...

13:38 - Επικοινωνία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τα κινεζικά Μέσα από πλευράς Τζινπίνγκ ζητήθηκε η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού ασφάλειας.

13:30 - ΕΚΤΑΚΤΟ: Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε Βλάντιμιρ Πούτιν: «Θέλω να απευθύνω έκκληση για άλλη μια φορά. Μάχες διεξάγονται σε όλη την Ουκρανία. Ας καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να σταματήσουμε τους θανάτους». (Δείτε ΕΔΩ)

13:17 - Η Ουκρανία έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία για ουδέτερο καθεστώς, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters - Η Ρωσία απαντά ότι θα συνομιλήσει με την Ουκρανία μόνο όταν ο ουκρανικός στρατός καταθέσει τα όπλα. Δείτε ΕΔΩ όλα όσα είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Russia says will only talk to Ukraine once Ukraine's military lays down arms https://t.co/H1pdtC2VEG pic.twitter.com/92NoIuhBXE — Reuters (@Reuters) February 25, 2022

13:16 - Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: «Είμαστε έτοιμοι για τις αναταράξεις» (Δείτε αναλυτικά εδώ τι συζήτησαν)

13:11 - Σε εξέλιξη οι μάχες στο Κίεβο - Ο χάρτης των συγκρούσεων

13:07 - Πυροβολισμοί στο Κίεβο κοντά στην λεωφόρο Povitroflotsky

13:01 - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να ενημερώσει την Τρίτη εκτάκτως τη Βουλή για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Θα κάνει χρήση του άρθρου του Κανονισμού για ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας για μείζον εθνικό θέμα.

12:57 - Ο γραμματέας Τύπου του αρχηγού του ρωσικού κράτους, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν ανέφρε τίποτα για το εάν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επαφές μεταξύ των προέδρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο εγγύς μέλλον.

12:41 - Αμεση επιστράτευση και των άνω των 60 στην Ουκρανία

Ukraine army recruiting over-60s as Kyiv braces https://t.co/yP4QaVgJZc via @BBCNews - Over 60's.....desperate measures... — Pirate Irwin (@pirateirwin) February 25, 2022

12:32 - Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει γύρω από την Ουκρανία «σημείο καμπής στην ιστορία της Ευρώπης μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου». Ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης σχολίασε για πρώτη φορά δημόσια την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία.

Merkel: Verurteile Angriff auf Ukraine auf Schärfste https://t.co/f8TGia8Wy1 — Funke Zentralredaktion (@FunkeBerlin) February 25, 2022

12:25 - Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ωστόσο ο Ουκρανός δεν εμφανίστηκε στο τηλεφωνικό ραντεβού χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι. Την είδηση μεταδίδουν τα ιταλικά Μέσα.

12:20 - Τα Στενά του Βοσπόρου θα κλείσουν μόνο σε περίπτωση πολέμου για την Τουρκία διευκρινίζει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου

12:16 - Αυξημένη ραδιενέργεια στο Τσερνόμπιλ βλέπουν οι Ουκρανοί - Βάζει αλεξιπτωτιστές στο σημείο η Ρωσία (Δείτε ΕΔΩ)

12:13 - O Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει σήμερα Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ , το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

12:08 - Σύμφωνα με συνομιλία που επικαλείται το πρακτορείο TASS οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν επιθέσεις με ρουκέτες στο Κίεβο. «Καμία επίθεση με πυραύλους στο Κίεβο, του οποίου τον ηρωισμό κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού [Πολέμου] θυμήθηκε τελικά ο Β. Ζελένσκι, δεν πραγματοποιήθηκαν από τις ρωσικές ένοπλες [δυνάμεις]», είπε η πηγή στο ρωσικό Μέσο.

11:55 - Στο Παρίσι ο τελικός του Champions League κι όχι στην Αγία Πετρούπολη

11:49 - Ρωσικοί και ουκρανικοί σύλλογοι και εθνικές ομάδες θα παίξουν αγώνες υπό την αιγίδα της UEFA σε ουδέτερα γήπεδα

11:42 - Αναφορές για πυροβολισμούς σε κυβερνητικά κτήρια στο Κίεβο!!

BREAKING: Reports of gunfire in area near the government quarter of Kyiv — The Spectator Index (@spectatorindex) February 25, 2022

11:38 - «Θα συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας για όσο χρειαστεί» είπε ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ στο Reader

11:37 - Τεράστιες ουρές από ουκρανούς που θέλουν να πολεμήσουν ως εθελοντές. Η φωτογραφία είναι από την πόλη Πολτάβα

11:35 - Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ σύμβουλος του Ουκρανoύ προέδρου Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ρωσία για να διαπραγματευτεί την ουδετερότητα του Κιέβου, αλλά πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Desperation in Kyiv. Mykhailo Podoliak, an adviser to President Zelensky, has stated that Ukraine is ready to hold talks with Russia to negotiate Kyiv’s neutrality, but it must receive security guarantees, he says. https://t.co/9ozcJeh5ap — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2022

11:30 - Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, ρωσικά αεροπλάνα με αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Gomel της Λευκορωσίας. «Είναι επίσης γνωστό ότι ρωσικά IL-76 με αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λευκορωσίας στο Γκόμελ», αναφέρεται στην ανακοίνωση».

11:21 - Ο Σον Πεν βρίσκεται στην Ουκρανία και ενημερώνεται από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εξελίξεις στον πόλεμο! (Δείτε ΕΔΩ)

11:12 - Ρώσοι και Ουκρανοί ήρθαν σε συμφωνία και φυλάσσουν από κοινού τη σαρκοφάγο του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ, δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ.

11:09 - Και τα κράτη της Μικρονησίας διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη Ρωσία λόγω της εισβολής

11:05 - Ρωσικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στα προάστια του Κιέβου

10:50 - Στα 9 χιλιόμετρα από το Κίεβο - Σφίγγει ο κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα (Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά)

10:34 - Η Ρωσία βομβάρδισε 33 πολιτικούς στόχους σε ένα 24ωρο - Αναφορές για νεκρούς

10:29 - Ρωσικά ελικόπτερα κοντά στο Κίεβο - Στα 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα πλέον τα άρματα μάχης που πλησιάζουν. Σε θέση μάχης οι στρατιωτικές μονάδες της Ουκρανίας

10:18 - Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγο Ιγκόρ Κονασένκοφ, η φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο νησί Zmeiny στη Μαύρη Θάλασσα, αποτελούμενη από 82 στρατιώτες, παραδόθηκε οικειοθελώς σε μονάδες της Ρωσίας. «Στην περιοχή του νησιού Zmeiny, 82 Ουκρανοί στρατιώτες κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν οικειοθελώς σε μονάδα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Προς το παρόν, τους ζητείται να υπογράψουν άρνηση συμμετοχής στις εχθροπραξίες. Θα επιστραφούν στο τις οικογένειές τους στο εγγύς μέλλον», είπε.

10:03 - Μάχες λίγο έξω από το Κίεβο. Ρωσικά άρματα μάχης βρίσκονται στο προάστιο Ομπoλόνσκι με τις ουκρανικές δυνάμεις να έχουν πάρει θέση για να τις αντιμετωπίσουν. Εκκληση στους άοπλους πολίτες να βγαίνουν από τα σπίτια τους.

У Києві на Оболоні триває бій з ворожою Диверсійно-розвідувальною групою — Генштаб ЗСУ.



Кияни, повідомляйте про пересування російського ворога pic.twitter.com/iDnFmOyTUb — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

Russian forces have reached Kyiv. Ukrainian army is reportedly engaging Russian forces on four separate fronts. #Ukraine — UkraineUpdates (@Updates1Ukraine) February 25, 2022

09:55 - Σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την ενέργεια και την επάρκεια στη χώρα. Στις 12:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στις 16:00 είναι προγραμματισμένη η έκτακτη σύνοδος του ΝΑΤΟ

09:45 - Χιλιάδες διαδηλωτές που εναντιώνονται στην εισβολή στην Ουκρανία, έχουν συλληφθεί στη Ρωσία.

More than 2,500 anti-war protesters have been arrested across 79 cities in #Russia, as scores of demonstrators voice their fury over Vladimir Putin’s invasion of #Ukraine. #StandWithUkriane pic.twitter.com/cO7jlNdpGd — IntelCube (@IntelCube) February 25, 2022

BREAKING: BRAVO!👏👏 Thousands of brave anti-war protesters just stormed the streets of Saint Petersburg, Russia to protest Putin's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/mCFBgkgbEh — Scoot 😷 (@ImpeachmentHour) February 24, 2022

Police are detaining anti-war protesters in Moscow, after Russia launched a major military offensive in Ukraine.



Protests reportedly broke out in several cities, with police "arresting everyone." Authorities warned of criminal prosecution against protesters for "public order." pic.twitter.com/lNmJ2SBBVU — AJ+ (@ajplus) February 24, 2022

09:39 - Τα παιδιά είναι τα πραγματικά θύματα όλης αυτή της κατάστασης, γεγονότα που θα τα στιγματίσουν για μια ζωή και ένας φόβος που φωλιάζει για τα καλά στις ψυχές τους. «Δεν θέλω να πεθάνω» λέει μικρή Βλάντα μέσα από το καταφύγιο. Δείτε ΕΔΩ το βίντεο

09:30 - Η Ουκρανία χρειάζεται την πλήρη υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας, δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Arvydas Anusauskas μετά από τηλεφωνικές διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών του Bucharest Nine και του αρχηγού του Πενταγώνου Lloyd Austin. «Πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία με όλα τα δυνατά μέσα, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό είναι η υποστήριξη με στρατιωτικά μέσα», ανέφερε στο μήνυμα. (TASS)

09:24 - Βομβαρδισμοί σε ρωσικά τανκς έξω από το Κίεβο. Το βίντεο των Ουκρανών ισχυρίζεται πως είναι ρωσικά αρματα μάχης που χτυπήθηκαν από την ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις

09:16 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια

09:08 - Ρώσοι απαιτούν την παράδοση των Ουκρανών στρατιωτών. Αρνήθηκαν και βομβαρδίστηκαν. Ακούστε το συγκλονιστικό ηχητικό ΕΔΩ

09:00 - «Τα σύνορά μας είναι ανοιχτά για πολίτες που χρειάζονται ασφαλή διέλευση ή διαμονή» λέει η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου

First 🇺🇦 citizens arrive in 🇲🇩, with over 4000 crossings today. The govt has deployed temporary placement centers near Palanca and Ocnița. Our borders are open for 🇺🇦 citizens who need safe transit or stay. pic.twitter.com/F0NsQcKx02 — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 24, 2022

08:51 - Μικρά παιδιά με δάκρυα στα μάτια, ζουν τον εφιάλτη του πολέμου

08:25 - Επίθεση με τεθωρακισμένα σήμερα στο Κίεβο, προβλέπουν Ουκρανοί αξιωματούχοι

08:08 - «Όταν ακούσετε σειρήνες, πηγαίνετε αμέσως στο καταφύγιο» το μήνυμα από το μετρό στο Κίεβο. Δείτε ΕΔΩ

07:59 - Πόλεμος στην Ουκρανία: Σειρήνες στο Λβιβ, βομβαρδίζεται η Ζαπορίζια. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά.

07:52 - «Η Ρωσία με έχει θέσει ως τον νούμερο 1 στόχο της», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο του τηλεοπτικό μήνυμα. Ανέφερε πως η Ρωσία ξανάρχισε πυραυλικά πλήγματα περί τις 04:00, υποστηρίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές υποδομές. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΕΔΩ

07:42 - Σύμφωνα με τους Ρώσους σχεδόν 113.000 κάτοικοι από την περιοχή του Ντονμπάς έχουν μετακινηθεί προς τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν πως οι 71.000 έχουν ουκρανική υπηκοότητα, ενώ σταδιακά οι ροές από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ μειώνονται.

07:32 - Την ανατίναξη της γέφυρας στην περιοχή Ιβάνκοφ κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί, σταματώντας έτσι την πορεία μιας ομάδας από ρωσικά τανκς, που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα, από το Βίσχοροντ.

07:13 - Ρωσικές ρουκέτες χτύπησαν το αεροδρόμιο Ρίβνε στη Δυτική Ουκρανία. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές οι τραυματισμοί.

⚡️Russian rocket strikes the territory of Rivne airport, no serious damage was done, according to the mayor of the regional capital in northwestern Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

07:05 - Σκληρές μάχες στο Σούμι ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Χαρακτηριστικό το βίντεο που δημοσίευσαν οι Χερσαίες Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

06:50 - Η ιαπωνική εταιρεία Sumitomo, η οποία διαχειρίζεται κέντρα πωλήσεων για αυτοκίνητα Toyota και Lexus, αποφάσισε να σταματήσει τις εργασίες των υποκαταστημάτων της στην Ουκρανία για δύο ημέρες σύμφωνα η ιαπωνική επιχειρηματική εφημερίδα Nikkei .

06:42 - Εσβησε η φωτιά στο πολυώροφο κτήριο στο Κίεβο. Συνολικά απομακρύνθηκαν 150 άτομα, με τα 20 να απεγκλωβίζονται από τα φλεγόμενα διαμερίσματα ενώ άλλα 8 να χρειάζονται νοσηλεία λόγω τραυματισμών. Νωρίτερα, το πρακτορείο UNIAN μετέδωσε ότι οι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα στις συνοικίες Pechersky, Goloseevsky και Pozdnyaki. Στην περιοχή Troyeshchyna στο Κίεβο, σύμφωνα με το πρακτορείο, σημειώθηκαν έξι εκρήξεις

06:30 - Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρώτο θέμα των εφημερίδων την Παρασκευή - Δείτε εδώ τα πρωτοσέλιδα

05:59 - Ο Μακρόν λέει πως τηλεφώνησε στον Πούτιν μετά από αίτημα του Ζελένσκι

05:47 - «Σκοπός της Ρωσίας είναι να ανατρέψει την ουκρανική κυβέρνηση», λέει ο Άντονι Μπλίνκεν

«Πεπεισμένος» ότι σκοπός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Άντονι Μπλίνκεν, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC την επομένη της έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης πως η Μόσχα θα «επιτεθεί στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις. Βλέπουμε δυνάμεις να έρχονται από τον βορρά, από την ανατολή, από τον νότο, και αυτό είναι το σχέδιο που επισημαίναμε στον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε ο κ. Μπλίνκεν. Μολαταύτα διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «θα επικρατήσει. Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα, είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας θα νικήσουν», είπε.

05:22 - Μπαράζ εκρήξεων αυτή την ώρα στο Κίεβο

Διαδοχικές και εξαιρετικά δυνατές είναι οι εκρήξεις που ακούγονται αυτή την ώρα στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή έχουν καταγράψει τουλάχιστον πέντε εκρήξεις και πολλές εστίες φωτιάς που προκλήθηκαν αμέσως μετά. Αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνισε πως το Κίεβο δέχεται επίθεση από πυραύλους «Κρούζ». Από τις εικόνες που καταγράφονται, πάντως, φαίνεται πως η αεράμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας είναι ακόμα λειτουργική και απαντά στα πλήγματα. Πληροφορίες πως καταρρίφθηκε μαχητικό ρωσικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το φλεγόμενο αεροσκάφος έπεσε πάνω σε πολυκατοικία.

Kyiv now (Source: Anton Geraschenko) pic.twitter.com/1ps0CmIwWV — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 25, 2022

05:04 - «Ο Πούτιν επέλεξε να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη» λέει η πρόεδρος της Κομισιόν

04:38 - Δυο μεγάλες εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο

Δυο μεγάλες εκρήξεις στο Κίεβο συγκλόνισαν πριν από λίγα λεπτά το Κίεβο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται ανατολικά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και υπάρχουν αναφορές πως ήδη άρματα μάχης του ρωσικού στρατού κινούνται προς το Κίεβο.

04:33 - Εντυπωσιακή ανάκαμψη της Wall Street μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε η Wall Street, σε μία εντυπωσιακή ανάκαμψη της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς, μετά την ανακοίνωση των νέων σκληρών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 92,07 μονάδων (+0,28%), στις 33.223,83 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 436,10 μονάδων (+3,34%), στις 13.473,58 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 63,20 μονάδων (+1,50%), στις 4.228,70 μονάδες.

04:19 - Ο ουκρανικός στρατός παραδέχεται πως 60 τάγματα Ρώσων προελαύνουν προς το Κίεβο

03:47 - Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για τις κυρώσεις που θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι το δεύτερο πακέτο κυρώσεων θα επηρεάσει το 70% της ρωσικής τραπεζικής αγοράς και βασικών κρατικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του αμυντικού τομέα.

03:41 - Οι Anonymous κήρυξαν «κυβερνοπόλεμο» στη Ρωσία

03:07 - Ο απεσταλμένος του «Star» εγκατέλειψε τη Μαριούπολη γιατί «μάλλον θα πέσει μέχρι τα ξημερώματα»

02:42 - Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Μολδαβία για 60 ημέρες

02:20 - Σφοδρότατες μάχες συγκλονίσουν την περιοχή Σούμι

Σφοδρότατες μάχες συγκλονίσουν αυτή την ώρα την περιοχή Σούμι, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Χάρκοβο. Υπάρχουν συνεχώς αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις σε υποδομές της πόλης και συγκρούσεις ανάμεσα στον ουκρανικό και τον ρωσικό στρατό. Πληροφορίες πως υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες και πως η ουκρανική πλευρά έχει καταφέρει να πιάσει τουλάχιστον έναν ρώσο στρατιώτη όμηρο.

01:27 - Αιχμές Ζελένσκι κατά της Δύσης: Η Ουκρανία αφέθηκε μόνη

01:23 - Συσκότιση στο Κίεβο – Ο Ζελένσκι λέει πως Ρώσοι σαμποτέρ βρίσκονται ήδη στην πρωτεύουσα

00:33 - Οι Ρώσοι κατέλαβαν το Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα

00:29 - Γενική επιστράτευση ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης διάταγμα που προβλέπει γενική επιστράτευση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με το διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, η επιστράτευση έχει ισχύ 90 ημερών. «Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας (…) διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης», αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.