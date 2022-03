Πόλεμος στην Ουκρανία: Διορία μέχρι την Τετάρτη στους αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη

Διορία μέχρι και αύριο, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, δόθηκε από τους ρωσόφωνους στη Μαριούπολη, στους αμάχους, ώστε να εγκαταλείψουν την περιοχή, δείγμα πως οι Ρώσοι ετοιμάζουν χτυπήματα όπως έγινε νωρίτερα και σε άλλες περιοχές όπως το Χάρκοβο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταφερθεί έχουν δημιουργηθεί δύο ζώνες «ασφαλείας» ώστε να αποχωρήσουν οι άμαχοι από την περιοχή, ωστόσο ο φόβος για πιθανά χτυπήματα νωρίτερα, είναι διάχυτος στους πολίτες.

Οπως μετέδιδε νωρίτερα και ο ανταποκριτής του Reader στη Μαριούπολη, Σταύρος Ιωαννίδης, η περιοχή είναι χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες ενώ από το πρωί ακούγονται διαρκώς εκρήξεις.

Εξάλλου τον γύρω του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την κεντρική πλατεία στο Χάρκοβο -της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη χώρα-, με την αεροπορική επίθεση σε κυβερνητικό κτήριο των Ουκρανών. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν έξι τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby