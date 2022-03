Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι διάδρομοι που στοχεύουν οι Ρώσοι - Ο χάρτης των επιθέσεων

Για 21η ημέρα συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις πλέον να έχουν αναπτυχθεί στα ανατολικά της χώρας, να πολιορκούν μεταξύ άλλων το Κίεβο και να στοχεύουν σε δύο πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες. Την περιοχή ανάμεσα στου Λουχάνσκ και το Χάρκοβο αλλά και την Οδησσό, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παρουσιάζει το αμερικανικό think tank Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Όπως σημειώνεται, με τις ρωσικές δυνάμεις να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την περικύκλωση του Κιέβου ή να συνεχίσουν τις κινητές επιθετικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Ουκρανία στο εγγύς μέλλον, η κατάληψη της Μαριούπολης θα είναι πιθανότατα ο επόμενος βασικός του στόχος. Εχουν ήδη περικυκλώσει τη Μαριούπολη και πραγματοποιούν καθημερινές επιθέσεις στα δυτικά και ανατολικά προάστια της πόλης και εκφράζεται η άποψη πως θα είναι σε θέση να την καταλάβουν ή να την αναγκάσουν να συνθηκολογήσει παρά την ισχυρή άμυνα.

Ωστόσο αναφέρεται πως οι ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να περικυκλώσουν το Χάρκοβο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τα πυρομαχικά.

Την ίδια στιγμή εκφράζεται η άποψη πως η Ρωσία είναι απίθανο να ξεκινήσει μια μη υποστηριζόμενη αμφίβια επιχείρηση κατά της Οδησσού μέχρι τουλάχιστον οι δυνάμεις της να εξασφαλίσουν μια χερσαία γραμμή επικοινωνίας με την πόλη και να υπάρχει η δυνατότητα για απόβαση κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας.

***BREAKING***



Substantial #Russian Navy force, including landing ships, advancing on Odessa area today. Seen 09:47 UTC in satellite imagery



Found together with @detresfa_ pic.twitter.com/sDdZHDPJ1r