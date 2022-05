Διαμαρτυρία κατά του πολέμου στο... κρεβάτι; Αν είσαι ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο γιατί όχι; Έχεις και τη δύναμη και επικοινωνιακό χάρισμα, ώστε, να καταφέρεις περισσότερα από πολλές αντιπολεμικές πορείες. Και επειδή ακριβώς είσαι ο Τζον Λένον, όταν ένας δημοσιογράφος σου κάνει μια ερώτηση και εσύ απαντάς, το καλοσκέφτεσαι και βλέπεις πως η απάντησή σου είναι ότι πρέπει για να γίνει στίχος! Και το κάνεις στίχο. Και τον στίχο τραγούδι. Και το τραγούδι αυτό είναι ο διαχρονικότερος ύπνος στην ειρήνη. Μια ημέρα σαν σήμερα το «σκαθάρι» και η σύντροφος της ζωής του ξεκίνησαν την ιστορική διαμαρτυρία στο κρεβάτι.

Ο Τζον Λένον και ο πόλεμος στο Βιετνάμ

Στις 9 Οκτωβρίου του 1940 η «Λουφτβάφε» βομβαρδίζει δίχως έλεος το Λίβερπουλ. Εκεί, σε ένα νοσοκομείο της πόλης, εκείνη την ώρα και κάτω από τους ήχους των βομβών γεννιέται ένα αγοράκι το οποίο έμελλε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή και να αποτελεί έναν από τους επιδραστικότερους μουσικούς όλων των εποχών. Ο Τζον Λένον είχε, λοιπόν, μια ιδιαίτερη, σχεδόν καρμική σχέση με την Ειρήνη.

Το 1959, όταν ήταν 19 ετών μαζί με τον φίλο του Πολ ΜαΚάρτνεϊ δημιουργούν τους Beatles και μέσα σε τρία χρόνια έχουν μετατραπεί σε ζωντανούς θρύλους της μουσικής που προκαλούν πανικό σε κάθε τους εμφάνιση. Όλα τα ωραία, ωστόσο, κάποια στιγμή τελειώνουν οι δυο φίλοι έρχονται σε σύγκρουση και τα προβλήματα γιγαντώνονται όταν η ερωμένη του Λένον, Γιόκο Όνο αρχίζει να «μπλέκεται» στις υποθέσεις του συγκροτήματος η διάλυση του οποίου είναι αναπόφευκτη. Τα «σκαθάρια» διαλύθηκαν επίσημα το 1970, ωστόσο, ο Τζον Λένον είχε αρχίσει να έχει τη δική του πορεία νωρίτερα.

Η πορεία αυτή χαρακτηρίστηκε από την «στροφή» που έκανε ο Λένον σε πιο κοινωνικά ζητήματα. Ένα από αυτά ήταν ο αγώνας που έκανε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Ο Λένον εκμεταλλεύεται την «αγάπη» που του δείχνουν τα ΜΜΕ και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης. Την ίδια ώρα ο ίδιος ο Νίξον τον πολεμάει και επιδιώκει την απέλασή του από τις ΗΠΑ ενώ και πανίσχυρες εκκλησιαστικές οργανώσεις τον βάζουν στο στόχαστρό τους επειδή δεν ξεχνούν την δήλωση του 1966, ότι «οι Beatles είναι ανώτεροι από τον Θεό».

Η διαμαρτυρία στο κρεβάτι και το «Give Peace A Chance»

Ο Τζον Λένον, ωστόσο, δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Και, μάλιστα, μαζί με τη Γιόκο Όνο βρήκαν τον τρόπο να κάνουν... «φασαρία». Ενώ είναι στο μήνα του μέλιτος στο Άμστερνταμ, αποφασίζουν να κάνουν την πρώτη bed-in διαμαρτυρία στο δωμάτιο 902 του Χίλτον όπου διέμενάν. αποφάσισαν ν' ανοίγουν την πόρτα του δωματίου τους κάθε μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στους εκπροσώπους του Τύπου. Οι δημοσιογράφοι συνέρρεαν κατά δεκάδες, πιστεύοντας ότι θα συλλάβουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές, μετά τη γυμνή φωτογράφισή τους στο εξώφυλλο του άλμπουμ Two Virgins. Προς μεγάλη τους απογοήτευση, ο Τζον και η Γιόκο, καθισμένοι στο κρεββάτι του δωματίου τους, συζητούσαν μαζί τους για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο.

Η διαμαρτυρία αυτή είχε εντυπωσιακό αποτέλεσμα και έτσι αποφασίζουν να την ξανακάνουν. Αρχικά αποφασίζουν να το κάνουν στη Νέα Υόρκη. Οι αμερικανικές αρχές, όμως, τους απαγόρευσαν την είσοδο, λόγω της καταδίκης του Λένον για κατοχή μαριχουάνας το 1968. Τελικά, αποφασίζουν να το κάνουν στον Καναδά, στο δωμάτιο 1472 του ξενοδοχείου Queen Elizabeth στο Μόντρεαλ.

Το δεύτερο bed-in ξεκίνησε μια ημέρα σαν σήμερα. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον γιατί το κάνει και αυτός του απάντησε «All we are saying is give peace a chance». Η ατάκα αυτή άρεσε στον Λένον ο οποίος σκέφθηκε ότι τα λόγια του αυτά θα μπορούσαν να γίνουν τραγούδι. Έτσι «γεννήθηκε» ένας διαχρονικός ύμνος για την ειρήνη, το Give Peace A Chance. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε την 1η Ιουνίου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με ένα κασετόφωνο 8 track, που αγόρασε από παρακείμενο κατάστημα.