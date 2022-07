«Τριγμοί» στο παλάτι του Μπάκιγχαμ: Η Καμίλα ρώτησε τον πρίγκιπα Χάρι αν το παιδί του θα έχει... άφρο μαλλιά

Σάλος είχε προκληθεί από δημοσιεύματα που ήθελαν μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας να κάνει ρατσιστικό σχόλιο για τον γιο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι. Τώρα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ρίξει φως στο μυστήριο αφού αποκαλύπτει ότι η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, η Καμίλα, είχε πει για τον αγέννητο τότε Αρτσι και τα… μαλλιά του.

Τι ακριβώς είπε; Πως θα ήταν «αστείο» εάν το αγέννητο παιδί του είχε «κόκκινα άφρο μαλλιά», όταν θα μεγαλώσει. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors», Τομ Μπόουερ. Ο συγγραφέας δεν είναι υπέρ της Μέγκαν Μαρκλ αφού όπως είπε «το κατέστησε αρκετά σαφές σε όλους τους φίλους της και τους ανθρώπους που εργάζονται για εκείνη, να μη μου μιλήσουν, οπότε ήταν αρκετά δύσκολη η συγγραφή του βιβλίου, αλλά κατάφερα να βρω αρκετούς να μου μιλήσουν, περίπου 80 άτομα». Ο Μπόουερ είπε πως έψαξε πάρα πολύ για να γράψει το βιβλίο και δεν έβαλε πράγματα που δεν ήταν αλήθεια.

Υπενθυμίζεται πως ο Χάρι και η Μέγκαν στην συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ είχαν αποκαλύψει ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε ρωτήσει «πόσο σκούρο» θα είναι το δέρμα του πρωτότοκου γιου τους, Άρτσι. Η συζήτηση αυτή είχε γίνει στο Κλάρενς Χάουζ μεταξύ του Χάρι και του πατέρα του, πρίγκιπα Καρόλου, αλλά και της Καμίλα, καθώς φαίνεται πως υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με την είσοδο της Μέγκαν Μαρκλ στη βασιλική οικογένεια. Ο Χάρι, όμως, δεν άκουσε τίποτα από αυτά και τον επόμενο χρόνο, τον Νοέμβριο του 2017, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Αμερικανίδα μιγάδα ηθοποιό, ενώ παντρεύτηκαν στο κάστρο Γουίνδσορ την άνοιξη του 2018.