«You'll never walk alone» το μήνυμα του Σολτς... αλά Λίβερπουλ προς τους Γερμανούς για τον δύσκολο χειμώνα

Ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς δεσμεύθηκε για νέο πακέτο μέτρων, την ώρα που η Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις τιμές της ενέργειας που αυξάνονται λόγω των περιορισμένων προμηθειών φυσικού αερίου. «Αντιμετωπίζουμε δύσκολους καιρούς, νομίζω ότι όλοι σε αυτή τη χώρα το γνωρίζουν», είπε ο Σολτς από το Βερολίνο την Πέμπτη, στην πρώτη του καλοκαιρινή συνέντευξη Τύπου- ανοιχτή σε ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα περάσουν με ασφάλεια αυτή την περίοδο», είπε, προσθέτοντας ότι τα πράγματα «...θα γίνουν δύσκολα, όμως μπορώ να υποσχεθώ... You'll never walk alone! Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», κάνοντας χρήση της προσφιλούς φράση «You'll never walk alone» (σ.σ. Δεν θα βαδίσεις ποτέ μόνος) από το μιούζικαλ Carousel και τον ύμνο της Λίβερπουλ!

Με σχεδόν τα μισά νοικοκυριά της χώρας να εξαρτώνται από το φυσικό αέριο για θέρμανση, η Γερμανία θα μπορούσε να καταλήξει στη διανομή ενέργειας με το δελτίο, εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα. Η κυβέρνηση έχει ως στόχο να γεμίσει τις αποθήκες κατά 95% έως τον Νοέμβριο. Την Τρίτη ήταν στο 73%.

Σύμφωνα με τον Σολτς, τα τρέχοντα σχέδια δανεισμού της κυβέρνησής του είναι αρκετά για να πληρώσουν για το πακέτο βοήθειας που συζητείται αυτή τη στιγμή. Ο Σολτς στήριξε επίσης έριξε το σχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο στοχεύει στην προσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων για να ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος πληθωρισμός. Ο Σολτς εξήγησε ότι έκανε αρκετές παρόμοιες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Οικονομικών και ότι είναι λογικό να μειωθεί το βάρος των φορολογουμένων καθώς αγωνίζονται με το υψηλότερο κόστος.

Ερωτηθείς εάν η αύξηση των τιμών στην ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή, ο Σολτς είπε: «Όχι, δεν νομίζω ότι θα δούμε αναταραχή σε αυτή τη χώρα με αυτή τη μορφή, με το σκεπτικό ότι η Γερμανία είναι ένα κράτος πρόνοιας... Αυτό το κράτος πρόνοιας πρέπει να λάβει αποτέλεσμα σε αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του».

Όσον αφορά τον πόλεμο, ο Σολτς επανέλαβε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία, και πρόσθεσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με την G7 για την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου. «Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο», είπε.