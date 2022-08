Χάρι και Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία - Αγνωστο αν θα βρεθούν με την Ελισάβετ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να βρεθούν τον Σεπτέμβριο ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και το ερώτημα είναι έαν αυτή η επίσκεψη θα χρησιμοποιηθεί ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να συναντήσουν την βασίλισσα Ελισάβετ, όπως ανέφεραν βασιλικοί εμπειρογνώμονες. Προς το παρόν είναι άγνωστο εάν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μία τέτοια συνάντηση καθώς η άφιξή τους συμπίμπτει με μία πολυάσχολη εβδομάδα καθώς η Ελισάβετ θα έχει συνάντηση με τον νέο πρωθυπουργό.

Οι Sussexes θα επισκεφθούν την Βρετανία για πρώτη φορά μετά τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβιλαίου με σκοπό να παρακολουθήσουν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η One Young World Summit που θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ στις 5 Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά θα μεταβούν στη Γερμανία προκειμένου να δώσουν το παρών στην εκδήλωση Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, πριν και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Βραβεία WellChild που θα λάβουν χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου. Εντωμεταξύ δεν αποκλείεται ο Χάρι και η Μέγκαν να θέλουν να περάσουν λίγο χρόνο με τη βασίλισσα καθώς στην είδαν «μόλις 15 λεπτά» κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβιλαίου όπως σχολίασαν βασιλικοί παρατηρητές.



Επί του παρόντος η βασίλισσα Ελισάβετ βρίσκεται στο κάστρο του Μπαλμόραλ. Ωστόσο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου θα έχει επιστρέψει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προκειμένου να έχει συνάντηση είτε με τη Λιζ Τρας, είτε τον Ρίσι Σούνακ που μονομαχούν για τη θέση του πρωθυπουργού. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη Sun τις προηγούμενες μέρες η βασίλισσα κάλεσε τους Sussexes να την ακολουθήσουν στο καταφύγιό της στα Χάιλαντς. Από την πλευρά του ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Richard Fitzwilliams δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι μία συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί είτε στο Λονδίνο είτε στο κάστρο του Γουίνδσορ.