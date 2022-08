Τσαρλς Μάνσον: Εμφανίστηκε ο εγγονός του; - «Σφαγή» για την περιουσία που περιλαμβάνει μέχρι και τραγούδια των Guns ‘n’ Roses

Ο εμπνευστής του «φυλετικού πολέμου» Helter Skelter που οδήγησε στη δολοφονία εννέα ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και η έγκυος σύζυγος του Ρομάν Πολάνσκι, απασχολεί τις αμερικανικές αρχές πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Ανδρας που... αυτοπροσδιορίζεται ως εγγονός του δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον έφτασε μέχρι τα δικαστήρια και ζητά να τον κληρονομήσει.

Ο 62χρονος Daniel Arguelles ισχυρίζεται πως είναι ο βιολογικός γιος του Μάνσον εξαιτίας one night stand που είχε η μητέρα του με τον δολοφόνο το 1959. Επίσης ο 46χρονος Jason Freeman, αθλητής του ΜΜΑ από το Μπρέιντεντον της Φλόριντα, ισχυρίζεται από την πλευρά του πως είναι ο εγγονός του Μάνσον και ζήτησε από το δικαστήριο να κληρονομήσει την ακίνητη περιουσία, τα υπάρχοντα του δολοφόνου αλλά και μουσικά δικαιώματα. Ο Freeman ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει τους ισχυρισμούς του... φαν του Μανσον Michael Channels, που λέει ότι είναι κληρονόμος της περιουσίας του βάσει διαθήκης που συντάχθηκε το 2002. Για την ιστορία, Μάνσον και Channels αλληλογραφούσαν για 20 χρόνια ενώ ο πρώτος ήταν στη φυλακή. Ωστόσο το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς προς στιγμήν τους ισχυρισμούς του και διέκοψε για τις 20 Οκτωβρίου.

Τσαρλς Μάνσον: Ανακάλυψε πως είναι γιος του με τη βοήθεια... άλλου γιου

Η αίτηση του Arguelles για «καθορισμό της ύπαρξης σχέσης γονέα και παιδιού και προσδιορισμό της κληρονομιάς» συγκλόνισε όσους εμπλέκονται για σχεδόν πέντε χρόνια στη δικαστική μάχη για το ποιος κληρονομεί όσα άφησε πίσω του ο Μάνσον. Στην αίτηση που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία αναφέρεται πως είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία για την ύπαρξη γονεϊκής σχέσης με τον Arguelles να ισχυρίζεται πως ο Μάνσον μετά την αποφυλάκισή του από την Καλιφόρνια το 1958, συναντήθηκε με τη μητέρα του 62χρονου σήμερα άνδρα, Darlene Large Pons, στο Λος Αντζελες.

Στην αίτηση ο 62χρονος αναφέρει πως ο Μάνσον και η Darlene συνευρέθηκαν ερωτικά στις 25 Ιανουαρίου 1959 και ο ίδιος γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1959. Ισχυρίζεται πως η μητέρα του που εξέπνευσε το 2020 του έλεγε πως ο πατέρας του ήταν ο James Arguelles, μέχρι το 1981 που «η μητέρα τον πληροφόρησε πως ο James Arguelles δεν ήταν ο πατέρας του και πως δεν ήξερε ποιος ήταν ο βιολογικός».

Πηγή: AP

Τον Ιούλιο του 2015 ο Daniel Arguelles επιχείρησε να εντοπίσει τον βιολογικό του πατέρα στέλνοντας δείγμα DNA στο Ancestry.com. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως είχε στενή σχέση με τον Michael Brunner, ο οποίος ήταν ένας από τους αρχικούς διεκδικητές στη μακροχρόνια διαμάχη για την περιουσία του Manson, επιμένοντας ότι ήταν επίσης βιολογικός γιος. Το DNA έδειξε πως Daniel Arguelles - Michael Brunner «έχουν συμβατότητα 99.99998% και μοιράζονται τον ίδιο πατέρα».

Η κόρη του Daniel Arguelles, Σοφία, κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο: «η γιαγιά μας έλεγε πως ο παππούς μας ήταν άγνωστος. Πώς ποτέ δεν τον είδε ποτέ ξανά παρά μόνο τη νύχτα που συνευρέθηκαν ερωτικά. Κοιτάζοντας το παρελθόν, καταλαβαίνω γιατί η γιαγιά δεν μας είπε λεπτομέρειες για τον παππού. Ο Τσαρλς Μάνσον ήταν καταδικασμένος. Για να προστατεύσει την οικογένειά μας η γιαγιά πήρε το μυστικό στον τάφο της».

Ο Τσαρλς Μάνσον και ο εγγονός

Για να κληρονομήσει τον Μάνσον, ο Arguelles έχει να ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο: πριν τρία χρόνια ο Brunner παραιτήθηκε από την κληρονομιά λέγοντας στο δικαστήριο πως δεν είναι ο γιος του Μάνσον. Επίσης τον περασμένο μήνα, δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της Nancy Claasen από την Ουάσινγκτον που ζητούσε να κληρονομήσει τον Μάνσον λέγοντας πως είναι η ετεροθαλής αδερφή του.

Ο δικαστής αποφάσισε τον Ιούνιο ότι δόθηκαν πειστικές εξηγήσεις από τον Freeman, με βάση το πόρισμα του δικαστηρίου του Οχάιο το 1986 σύμφωνα με το οποίο ο υποτιθέμενος γιος του Τσαρλς Μάνσον θα έδινε διατροφή στη μητέρα του Freeman. Η απόρριψη της αξίωσης της Claasen για την περιουσία, η οποία ήρθε κατόπιν δικής της αίτησης, ακολούθησε την κατάθεση στο δικαστήριο νωρίτερα τον Ιούλιο ενός πιστοποιητικού γέννησης που φαινόταν να αποδεικνύει ότι ο Freeman είναι πράγματι εγγονός του Μάνσον.

Τσαρλς Μάνσον: Το πιστοποιητικό γέννησης που αποδεικνύει τη συγγένεια

Ωστόσο το δικαστήριο ζήτησε περαιτέρω αποδείξεις από τον Freeman για το αν ο πατέρας του που αυτοκτόνησε το 1993 ήταν πράγματι γιος του Τσαρλς Μάνσον. Τον περασμένο μήνα, οι δικηγόροι που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του Freeman φαινομενικά επισφράγισαν τη συμφωνία παρέχοντας ακριβώς αυτό που ζητούσε ο δικαστής: το πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα που σύμφωνα με τους ίδιους αποδεικνύει ότι ήταν παιδί του Τσαρλς Μάνσον. Το πιστοποιητικό γέννησης αναφέρει ότι ο Manson Jr. γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1956 στο Λος Άντζελες από τον Manson Sr., τότε 21 ετών, και τη 18χρονη Rosalie Jean Willis.

Jason Freeman (Πηγή: AP)

Τσαρλς Μάνσον: Η κληρονομιά και οι διεκδικητές

Ο Τσαρλς Μάνσον εξέπνευσε σε ηλικία 83 ετών, στις 19 Νοεμβρίου 2017 στο νοσοκομείο μετά από 47 χρόνια φυλάκισης. Κάποια από τα πολυτιμότερα αντικείμενά του φαίνεται πως είναι τα ρούχα του και όσα είχε κατά την παραμονή του στη φυλακή, τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε κουτιά. Επίσης υπάρχουν δικαιώματα για τις ιστορίες που έχει γράψει και τραγούδια όπως το Look at Your Game Girl, το οποίο το έχουν μελοποιήσει και οι Guns ‘n’ Roses στο πλατινένιο άλμπουμ του 1993 «The Spaghetti Incident». Επίσης οι Beach Boys και ο Marilyn Manson έχουν ηχογραφήσει τραγούδια που έγραψε ο Τσαρλς Μάνσον.

Τσαρλς Μάνσον: Οι πειστικοί ισχυρισμοί του εγγονού

Ο Freeman κατέθεσε πως έμαθε για τη σχέση του με τον Τσαρλς Μάνσον όταν ήταν 11 ετών, από τη γιαγιά του, Rosalie Willis, η οποία είχε παντρευτεί τον δολοφόνο τη δεκαετία του ‘50. Ο πατέρας του αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομά του σε Charles White και δεν μπορούσε να ζήσει με αυτή την ντροπή, γι αυτό αυτοκτόνησε το 1993. Από την πλευρά του ο Channels λέει πως ήταν κολλητός φίλος δια αλληλογραφίας με τον Μάνσον για 30 χρόνια και πως έχει στην κατοχή του διαθήκη στην οποία του αφήνει όλα του τα υπάρχοντα και γράφει: «Έχω αποκληρώσει τόσο γνωστούς γιους όσο και άγνωστα παιδιά στο παρόν και στο μέλλον».