NASA: Δέος από αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη μέρα που ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι

Η 20η Ιουλίου 1969 είναι ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς για πρώτη φορά ανθρώπινο ον πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ήταν δύο από τα μέλη της αμερικανικής διαστημικής αποστολής Απόλλων 11 της NASA, οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Έντουιν Μπαζ Όλντριν. Λίγες ώρες πριν από την ιστορική στιγμή ο Άρμστρονγκ σκέφτηκε να πει δυο λόγια στους εκατομμύρια ακροατές στη γη.

«That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind». «Ένα μικρό βήμα για ένα άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα». Όταν το αεροσκάφος προσεληνώθηκε, ο Αρμστρονγκ κατέβηκε με τη σκάλα στην επιφάνεια της σελήνης. Μόλις πάτησε το άγονο έδαφος της σελήνης είπε τα λόγια που είχε σκεφτεί. Η στιγμή ήταν πέρα για πέρα ιστορική και εν επισκιάστηκε από τις τόσες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν ακουστεί κατά καιρούς.

Τώρα, 53 χρόνια μετά, η NASA παρουσίασε ακυκλοφόρητες φωτογραφίες από την αποστολή Apollo των ΗΠΑ στο φεγγάρι, τις οποίες φιλοξενεί στο νέο βιβλίο του ο συγγραφέας Andy Saunders. Οι σπάνιες αυτές εικόνες αποτελούν αντίγραφα των πρωτότυπων φωτογραφιών που φυλάσσονται στο διαστημικό κέντρο Johnson στο Χιούστον κι έχουν χαρακτηριστεί ως το «απόλυτο φωτογραφικό αρχείο της μεγαλύτερης περιπέτειας της ανθρωπότητας». Τα πλάνα έχουν τραβηχτεί με φιλμ 16 χιλιοστών από αστροναύτες κατά τη διάρκεια των αποστολών Apollo από το 1962 ως το 1972.

Σε μια από αυτές βλέπουμε τον Νιλ Άρμστρονγκ, μερικές στιγμές πριν το πρώτο του βήμα στο διάστημα το 1969, αποκαλύπτοντας τη συγκίνηση στο πρόσωπο του αστροναύτη.

Ο αστροναύτης Μπαζ Όλντριν βγάζει την πρώτη selfie στο διάστημα το 1966 κατά τη διάρκεια της αποστολής Gemini XII. Μάλιστα φαίνεται ο ήλιος να αντανακλάται στο κράνος του.

Ο αστροναύτης Τσαρλς Ντιούκ αφήνει μια φωτογραφία της οικογένειάς του στην επιφάνεια της Σελήνης, με το αποτύπωμά του να φαίνεται καθαρά ακριβώς δίπλα. Στο Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας έγραψε: «Αυτή είναι η οικογένεια του αστροναύτη Duke από τον πλανήτη Γη. Προσγειώθηκε στη Σελήνη, Απρίλιος 1972 ».

Ο Ντέιβιντ Σκοτ ​​εμφανίζεται στην καταπακτή του Apollo 9 το 1969, σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον Ράστι Σβάικαρτ, την οποία είχε αποκαταστήσει ο Σάντερς.

Ο Τζέιμς ΜακΝτίβιτ προσγειώνει το διαστημόπλοιο - «ένα σχεδόν αδύνατο έργο», σύμφωνα με τον Ράσελ Σβάικαρτ που τράβηξε τη φωτογραφία.