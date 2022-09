Νέα Υόρκη: Αυτοκτόνησε ο οικονομικός διευθυντής της Bed Bath and Beyond - Έπεσε από ουρανοξύστη

Αυτοκτονία θεωρείται τελικά, μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος του οικονομικού διευθυντή της Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.O) που έπεσε από τον ουρανοξύστη Tribeca της Νέας Υόρκης την περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για τον 52χρονο Γκουστάβο Αρνάλ, η αυτοκτονία του οποίου έρχεται λίγες μέρες αφότου η εταιρεία που αντιμετώπιζε προβλήματα ανακοίνωσε ότι κλείνει καταστήματα και απολύει εργαζομένους.

Bed Bath & Beyond CFO's death ruled a suicide https://t.co/YRzMLM31S8 pic.twitter.com/UVsN8aGv1d — Reuters (@Reuters) September 6, 2022

Έρχεται επίσης μετά από μήνυση σε βάρος του Αρνάλ και της εταιρείας στις 23 Αυγούστου με κατηγορίες ότι «διόγκωσε τεχνητά την τιμή της μετοχής του προβληματικού γίγαντα οικιακών ειδών». Η εταιρεία είπε ότι βρισκόταν «στα πρώτα στάδια αξιολόγησης της καταγγελίας, αλλά με βάση τις τρέχουσες γνώσεις πιστεύει ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αρνάλ εντάχθηκε στην Bed Bath & Beyond το 2020. Στο παρελθόν εργάστηκε ως CFO για την εταιρεία καλλυντικών Avon στο Λονδίνο και είχε μια 20ετή θητεία στην Procter & Gamble Co (PG.N), σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Την περασμένη εβδομάδα, η Bed Bath & Beyond ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 150 καταστήματα, θα περικόψει θέσεις εργασίας και θα αναθεωρήσει τη στρατηγική της στο merchandising, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τις απώλειες για την επιχείρησή της που χάνει χρήματα.