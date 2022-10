Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Τζέρι Λι Λιούις (Jerry Lee Lewis), ο πρωτοπόρος τραγουδιστής που θεωρείται ότι εδραίωσε την κυριαρχία της rock ‘n’ roll τη δεκαετία του 1950. Ανάμεσα στις επιτυχίες του ήταν το περίφημο «Great Balls of Fire», το «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» και πολλές άλλες. Σήμα κατατεθέν του ήταν το πολύ θεατρικό, «φωνακλάδικο» και γεμάτο ενέργεια στυλ του στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γεννήθηκε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ το 1935 σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Οι γονείς του είχαν βάλει σε υποθήκη το σπίτι τους για να πάρουν στον μικρό Λούις το πρώτο του πιάνο.

Η φήμη του ως «επαναστάτης» ξεκίνησε από μικρή ηλικία όταν τον έδιωξαν από το ευαγγελικό σχολείο όπου πήγαινε, καθώς τόλμησε να παίξει σε ρυθμούς boogie το γκόσπελ τραγούδι «My God is Real». Ο ίδιος δεν συνέχισε το σχολείο, αλλά αφιερώθηκε στη μουσική. Στα 14 του, έπαιξε για πρώτη φορά ζωντανά στα εγκαίνια ενός καταστήματος πώλησης αυτοκινήτου.

Ανέπτυξε ένα θεατρικό, ατίθασο στυλ που ταίριαζε με την ενέργεια της εκκολαπτόμενης rock'n'roll σκηνής και άρχισε να παίζει στα Sun Studios στο Μέμφις, αρχικά ως μουσικός στούντιο και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης. Η μεγάλη επιτυχία του Λιούις ήρθε την επόμενη χρονιά, με το Whole Lotta Shakin' Goin' On, ένα ροκ εν ρολ single με πιάνο. Όταν το ερμήνευσε στην τηλεόραση στο The Steve Allen Show, έκανε γνωστό το μοναδικό του στυλ παιξίματος σε εθνικό επίπεδο: άγρια ενεργητικός, κλωτσούσε το σκαμνί του πιάνου και έπαιζε όρθιος, με τα τραγούδια να τονίζονται με καταιγιστικές διαδρομές από νότες.

Ακολούθησε αυτό το τραγούδι στο Top 3 με τη μεγαλύτερη επιτυχία του, το Great Balls of Fire, το οποίο έφτασε στο Νο 2 των αμερικανικών charts και έγινε ένα από τα καθοριστικά τραγούδια της εποχής του rock'n'roll. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1958, στο απόγειο της φήμης του, ενεπλάκη σε σκάνδαλο αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε παντρευτεί την 13χρονη ξαδέλφη του, Myra Brown - θα ήταν ο τρίτος από τους επτά γάμους του. Υπήρξε οργή στον βρετανικό Τύπο και η υπόλοιπη περιοδεία του ακυρώθηκε. Οι αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι διοργανωτές συναυλιών τον έβαλαν επίσης στη μαύρη λίστα και η δημοτικότητά του εξασθένησε. Δεν είχε ποτέ ξανά επιτυχία στο Top 20 των ΗΠΑ.

Η συνεργασία με Πρίσλεϊ, Κας, Πέρκινς

Aρχισε να παίζει στα Sun Studios του Μέμφισ, πρώτα ως μουσικός και έπειτα ως σόλο καλλιτέχνης. Μια από τις πρώτες του ηχογραφήσεις έγινε το 1956 μαζί με τους έτερους θρύλους Έλβις Πρίσλεϊ, Τζόνι Κας και Καρλ Πέρκινς, ένα γκρουπ που αργότερα έγινε γνωστό ως Million Dollar Quartet. Eπρόκειτο για μια αυθόρμητη ηχογράφηση: ο Κας και Πρίσλεϊ έτυχε να επισκέπτονται το στούντιο, όταν ο Λιούις έπαιζε πιάνο για τον Πέρκινς.

Oι μεγάλες επιτυχίες

Τελικά, ο Λιούις έγινε διάσημος την επόμενη χρονιά με το σινγκλ «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», το οποίο έφτασε στο νούμερο 3 των αμερικανικών τσαρτ. Όταν το έπαιξε ζωντανά στην τηλεόραση στο « The Steve Allen Show», άφησε… σύξυλο το αμερικανικό κοινό με τη τρομερή, πολύ ροκ performance του. Ακολούθησε η άλλη του μεγάλη επιτυχία, το «Great Balls of Fire», που έφτασε στο νούμερο 2 των αμερικανικών τσαρτ και αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωτευτικά τραγούδια της rock ‘n’ roll.