Ματ Χάνκοκ: Διαγράφηκε από τους Τόρις για να παίξει σε ριάλιτι επιβίωσης

Ο Ματ Χάνκοκ εγκαταλείπει για λίγο την Βρετανία για να συμμετάσχει στο ριάλιτι επιβίωσης «I'm A Celebrity Get Me Out Of Here» - Αυτή η επιλογή του πρώην υπουργού υγείας επί Μπόρις Τζόνσον εξόργισε τους Τόρις και τον διέγραψαν