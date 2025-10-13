Μενού

Δακτύλιος από σήμερα στην Αθήνα: Ποιοι κυκλοφορούν, ποιοι εξαιρούνται και τι ισχύει με τα πρόστιμα

Σε εφαρμογή από σήμερα (13/10) ο δακτύλιος στην Αθήνα με νέους κανόνες κυκλοφορίας.

Δακτύλιος στη Λεωφόρο Συγγρού
Σήμα Δακτυλίου | EUROKINISSI / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τίθεται ξανά σε ισχύ το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η παράβαση των περιορισμών επιφέρει πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Όρια του Μικρού Δακτυλίου

Το μέτρο εφαρμόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις εξής λεωφόρους και οδούς: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και ξανά Λ. Αλεξάνδρας.

Ημέρες και ώρες ισχύος

  • Δευτέρα – Πέμπτη: 07:00 – 20:00
  • Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Δεν ισχύει: Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης έως 2,2 τόνους γίνεται εκ περιτροπής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας (μονά – ζυγά).

Εξαιρέσεις

Από τους περιορισμούς απαλλάσσονται οχήματα με ειδική άδεια της Τροχαίας, καθώς και όσα διαθέτουν ειδικό σήμα που εκδίδεται μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr. Το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου.

Οχήματα EURO 6 με χαμηλές εκπομπές CO₂:

Έως 31/12/2020: κάτω από 120g/km (NEDC).

Από 01/01/2021: κάτω από 145g/km (WLTP).

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του Δακτυλίου λαμβάνουν ειδική κάρτα από τον Δήμο Αθηναίων και διαθέτουν καθορισμένες ζώνες εισόδου – εξόδου.

