Δακτύλιος από σήμερα στην Αθήνα: Ποιοι κυκλοφορούν, ποιοι εξαιρούνται και τι ισχύει με τα πρόστιμα

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τίθεται ξανά σε ισχύ το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η παράβαση των περιορισμών επιφέρει πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Όρια του Μικρού Δακτυλίου

Το μέτρο εφαρμόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις εξής λεωφόρους και οδούς: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και ξανά Λ. Αλεξάνδρας.

Ημέρες και ώρες ισχύος

Δευτέρα – Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Δεν ισχύει: Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης έως 2,2 τόνους γίνεται εκ περιτροπής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας (μονά – ζυγά).

Εξαιρέσεις

Από τους περιορισμούς απαλλάσσονται οχήματα με ειδική άδεια της Τροχαίας, καθώς και όσα διαθέτουν ειδικό σήμα που εκδίδεται μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr. Το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου.

Οχήματα EURO 6 με χαμηλές εκπομπές CO₂:

Έως 31/12/2020: κάτω από 120g/km (NEDC).

Από 01/01/2021: κάτω από 145g/km (WLTP).

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του Δακτυλίου λαμβάνουν ειδική κάρτα από τον Δήμο Αθηναίων και διαθέτουν καθορισμένες ζώνες εισόδου – εξόδου.