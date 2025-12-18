Δικηγόρος καταγγέλλοντος Μαζωνάκη: «Δεν έχει να κρύψει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο δικηγόρος του 22χρονου καταγγέλλοντος του Γιώργου Μαζωνάκη για την υπόθεση ασέλγειας, τονίζοντας πως ο πελάτης του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

«Η καταγγελία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε πράξη εκβιασμού. Δεν ζητάμε ούτε αγωγές , ούτε χρήματα, ζητάμε μόνο ηθική δικαίωση, γι' αυτό και κάναμε μόνο μήνυση», ξεκαθάρισε αρχικά ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

«Ο εντολέας μου δεν σχετίζεται ούτε με άλλους κύκλους, ούτε με κύκλους φυλακής. Είναι ένας εργαζόμενος άνθρωπος ο οποίος υπέστη κάποιες αξιόποινες πράξεις και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία κατά Μαζωνάκη: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας για την κατάθεση της μήνυσης που συμπίπτει με την ημέρα πρεμιέρας του Γιώργου Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο, ο δικηγόρος απάντησε: «Ούτε με πρεμιέρες σχετιζόμαστε, ούτε με τίποτα άλλο. Σήμερα ολοκληρώσαμε το έγγραφο, σήμερα το καταθέσαμε».

Παράλληλα ο δικηγόρος αναφέρθηκε στους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν, λέγοντας: «Οι μάρτυρες ήταν παρόντες (στα καταγγελλόμενα περιστατικά) και έχουν να καταθέσουν και πράγματα που αφορούν και τη γενικότερη κατάσταση πέρα από τα γεγονότα που θα τα επιβεβαιώσουν».

Ο ίδιος επεσήμανε πως δεν πρόκειται για μια απλή καταγγελία καθώς, όπως ισχυρίζεται, υπάρχουν μάρτυρες και έγγραφα που τα επιβεβαιώνουν, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και μηνύματα.

Καθώς κλήθηκε να απαντήσει το γιατί ο εντολέας του δεν είχε διαγράψει τις φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τους προσωπικούς του λογαριασμούς, ο δικηγόρος ανέφερε: «Μέσα στο 8μηνο ήρθε και κατέθεσε. Το ότι είναι φίλοι στα social media είναι το λιγότερο. Το ύποπτο θα ήταν αν τα είχε διαγράψει και μετά κατέθετε την μήνυση. Δεν έχει να κρύψει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα».