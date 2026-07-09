Μάλια: Γερμανός τουρίστας καταγγέλλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ

Σοκ έχει προκαλέσει άγριο περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στα Μάλια στην Κρήτη, όταν ένας 18χρονος Γερμανός ξυλοκοπήθηκε από τρεις άνδρες, μέσα σε νυχτερινό μαγαζί.

Το θύμα περιέγραψε στους αστυνομικούς του Τμήματος Χερσονήσου ότι έζησε έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Μετά την καταγγελία του 18χρονου οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με τη σειρά τους οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από τη Γερμανία μετέβη προχθές, το πρωί της Τρίτης στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης κι ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι, τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ακόμη ένας προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τους δύο άνδρες να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό ισάξιο με την προκληθείσα υλική ζημιά

Μετά την άρνησή τους, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωμάτιο εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους στο σώμα τους και στο κεφάλι, ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο κρατώντας τους παρά την θέλησης τους και έως ότου καταβάλουν τα χρήματα.