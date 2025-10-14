Πάτρα: Δημοσιογράφος καταγγέλει ξυλοδαρμό από συνδικαλιστές σε πορεία - Καταδίκασε ο Μαρινάκης

Σοβαρό επεισόδιο με καταγγελίες ξυλοδαρμού σε δημοσιογράφο σημειώθηκε στην Πάτρα, μετά το πέρας της πορείας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας κατά του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, μόλις ολοκληρώθηκε η πορεία στην Πάτρα, μέλη του ΠΑΜΕ μετέβησαν στο Αρχαίο Ωδείο ώστε να διασφαλιστεί ότι η απεργία θα συνεχιστεί και ότι τα συνεργεία δε θα πραγματοποιήσουν εργασίες ανάπλασης στον χώρο.

Όσο βρισκόντουσαν εκεί, ένταση ξέσπασε ανάμεσα σε συνδικαλιστές και εργαζομένους στην οποία φαίνεται να ενεπλάκη ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση όταν επιχείρησε να καταγράψει το περιστατικό.

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση με τις κατηγορίες ότι οι συνδικαλιστές του έσκισαν τα ρούχα και τον χτύπησαν ενώ προσκόμισε βίντεο στην Ασφάλεια Πατρών με το περιστατικό, ζητώντας να του παράσχει ιατροδικαστική εξέταση.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετέφερε μέσω ανάρτησης του στο Facebook πως «η κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση» και έκανε λόγο για πλήγμα της Ελευθερίας του Τύπου.

Παύλος Μαρινάκης: «Τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.

Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα.»