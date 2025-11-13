Πειραιάς: Σύλληψη 55χρονου που λήστευε πεζούς - Πέταγε στο δρόμο τα θύματα για να τους κλέψει

Συνελήφθη 55χρονος που κυκλοφορούσε πάνω σε ποδήλατο και άρπαζε τσάντες από πεζούς στον Πειραιά και το Αιγάλεω, με την αστυνομία να έχει εξιχνιάσει τουλάχιστον 10 περιστατικά ληστείας, στα οποία εμπλεκόταν.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ο δράστης δεν δίσταζε σε κάποιες περιπτώσεις να πετάει τα θύματα στο οδόστρωμα και να τα σέρνει προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκληματική του ενέργεια.

Σε βάρος του έχει σχηματισθεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατασχέθηκαν αντικείμενα που είχε κλέψει κατά τη δράση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά διακριβώθηκε η δράση 55χρονου που άρπαζε τσάντες από πεζούς, κινούμενος με δίκυκλο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Αιγάλεω και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών σε βάρος πεζών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Αιγάλεω, ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο 55χρονος ως δράστης, ο οποίος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 10-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.).

Ο 55χρονος απογευματινές ώρες της 9-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας, άρπαξε βίαια τσάντα γυναίκας κινούμενος με δίκυκλο και έκτοτε αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου. Κατά τη σύλληψή του ο κατηγορούμενος έφερε ρουχισμό που όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των ληστειών.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ο 55χρονος κινούμενος με δίκυκλο προσέγγιζε πεζούς και τους άρπαζε βίαια τσάντες.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ο δράστης προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκληματική του ενέργεια, δε δίσταζε να πετάει τα θύματα στο οδόστρωμα και να τα σέρνει.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

υπολογιστής ταμπλέτα και κινητό τηλέφωνο τα οποία είχαν κλαπεί και αποδόθηκαν στους κατόχους τους,

πορτοφόλια και

2 τσαντάκια.

Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν | Ελληνική Αστυνομία

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχουν εξιχνιαστεί ακόμα 9 περιπτώσεις ληστειών σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»