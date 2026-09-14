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Θάσος: Ντουζιέρα με κουμπαρά σε παραλία του νησιού - Ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις στο TikTok

Αντιδράσεις ξεσηκώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα βίντεο που απεικονίζει κουμπαρά σε ντουζιέρα παραλίας στη Θάσο, για να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση νερού.

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Η ντουζιέρα στη Θάσο
Η ντουζιέρα στη Θάσο | Anastasios Sarafidis/ TikTok
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Σε μια κίνηση που προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις προχώρησε ένας επιχειρηματίας στη Θάσο, όπως αναδεικνύουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, τοποθετήθηκε μια ντουζιέρα με κουμπαρά, στον οποίο πρέπει να ρίξεις κέρμα 50 λεπτών, προκειμένου να τρέξει το νερό.

@anastasios_sarafidis #funnyvideos ♬ πρωτότυπος ήχος - Anastasios Sarafidis

Αίσθηση προκάλεσε το βίντεο, με τον χρήστη να γράφει «Σοκ» στη λεζάντα, με τα περισσότερα σχόλια να συμφωνούν με τη κίνηση του επιχειρηματία, καθώς το θέμα με την αλόγιστη χρήση νερού προκαλεί προβλήματα υδροδότησης σε πολλά νησιά το καλοκαίρι.

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