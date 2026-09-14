Θάσος: Ντουζιέρα με κουμπαρά σε παραλία του νησιού - Ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις στο TikTok

Σε μια κίνηση που προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις προχώρησε ένας επιχειρηματίας στη Θάσο, όπως αναδεικνύουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, τοποθετήθηκε μια ντουζιέρα με κουμπαρά, στον οποίο πρέπει να ρίξεις κέρμα 50 λεπτών, προκειμένου να τρέξει το νερό.
Αίσθηση προκάλεσε το βίντεο, με τον χρήστη να γράφει «Σοκ» στη λεζάντα, με τα περισσότερα σχόλια να συμφωνούν με τη κίνηση του επιχειρηματία, καθώς το θέμα με την αλόγιστη χρήση νερού προκαλεί προβλήματα υδροδότησης σε πολλά νησιά το καλοκαίρι.
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