Τσιμιτσέλης: «Στενοχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά» - Τέλος για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αποκάλυψε ότι η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, βάζοντας οριστικό τέλος στο ταξίδι της στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε μόλις πρόσφατα για την απόφαση του σταθμού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Απ’ ό,τι έμαθα χθες, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου».

Ο γνωστός ηθοποιός διευκρίνισε ότι το τέλος της εκπομπής είναι οριστικό, σημειώνοντας πως η τελευταία προβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου.

«Απ’ ό,τι γνωρίζω, η εκπομπή ολοκληρώνεται οριστικά. Νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου θα προβληθεί η τελευταία εκπομπή. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι το τι θα γίνει με τα παιδιά που εργάζονται στην παραγωγή. Η δική μου συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, πάντως, συνεχίζεται κανονικά», ανέφερε.

Παρά το πρόωρο φινάλε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την εμπειρία που αποκόμισε από τη συμμετοχή του στην εκπομπή, τονίζοντας ότι αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία.

«Για μένα το "Όπου Υπάρχει Ελλάδα" ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Απαντούσα πάντα στους δημοσιογράφους έξω από τον ΣΚΑΪ. Νομίζω πως δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανά τόσο... μαϊντανός στη ζωή μου», είπε με χιούμορ.