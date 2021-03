ΗΠΑ: Αμφισβητούν τα αποτελέσματα για το εμβόλιο της AstraZeneca

Το ενδεχόμενο η AstraZeneca να έχει χρησιμοποιήσει «ξεπερασμένες πληροφορίες» αναφορικά με τα αποτελέσματα για το εμβόλιο COVID-19 εξετάζουν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υγείας των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Παρακολούθησης Δεδομένων και Ασφάλειας της χώρας δήλωσε πως ανησυχεί ότι η AstraZeneca μπορεί να έχει παράσχει μια ελλιπή εικόνα των δεδομένων αποτελεσματικότητας.

«Προτρέπουμε την εταιρεία να συνεργαστεί με το DSMB (Συμβούλιο Παρακολούθησης Δεδομένων και Ασφάλειας) για να επανεξετάσει τα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και να διασφαλίσει ότι τα πιο ακριβή, ενημερωμένα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η ομάδα με επικεφαλής τον Άντονι Φάουτσι.

Η AstraZeneca ανέφερε τη Δευτέρα πως το εμβόλιο της είναι αποτελεσματικό κατά 79% στην πρόληψη της COVID-19, έπειτα από κλινική δοκιμή στις ΗΠΑ σε περισσότερους από 30.000 εθελοντές.

