Μέσα όπως η Bild και η Handelsblatt επικαλούμενα μάλιστα κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγω για αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου της τάξης του 8% σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Μάλιστα σημειώθηκε πως το γερμανικό Υπουργείο Υγείας εξετάζει εάν θα πρέπει να διαφοροποιήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις ηλικίες.

Η απάντηση της εταιρείας δεν άργησε να έρθει. Ο βρετανικός-σουηδικός φαρμακευτικός κολοσσός σχολίασε ως «εντελώς λανθασμένα» τα δημοσιεύματα στη Γερμανία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αναποτελεσματικότητας.

«Τον Νοέμβριο, δημοσιεύσαμε στοιχεία στο The Lancet που δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι εμφάνισαν ισχυρές ανοσολογικές αντιδράσεις στο εμβόλιο, με το 100% να παράγουν αντισώματα μετά τη δεύτερη δόση», σχολίασε ο εκπρόσωπος της AstraZeneca.

Τα δημοσιεύματα αυτά έρχονται σε μία στιγμή που η AstraZeneca μοιάζει να είναι πίσω σε σχέση με άλλες εταιρείες στις παραδόσεις εμβολίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

With our Member States, we have requested from AZ a detailed planning of vaccine deliveries and when distribution will take place to Member States. Another meeting will be convened on Wednesday to discuss the matter further.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021