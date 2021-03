Η απόφαση της CHMP, της αρμόδιας επιτροπή του EMA, να ξεκινήσει την αξιολόγηση βασίζεται σε αποτελέσματα εργαστηριακών και κλινικών μελετών σε ενήλικες.

«Ο ΕΜΑ θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση του Sputnik V με τα συνήθη πρότυπα της ΕΕ για αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα», τονίζεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Σημειώνεται ότι σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet», στις 2 Φεβρουαρίου, το Sputnik V έδειξε 91,6% αποτελεσματικότητα, με βάση τα προσωρινά δεδομένα των κλινικών δοκιμών της τρίτης φάσης.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

