Γνωρίστε τη γηραιότερη γυμνάστρια της Ιαπωνίας

Το όνομά της είναι Tekymeka, και σύμφωνα με τον γερμανικό δημόσιο διεθνή ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό Deutsche Welle, είναι η γηραιότερη προπονήτρια γυμναστικής στον κόσμο. Σε Tweet που ανέβασε στο λογαριασμό του το DW News, η Tekymeka κάνει μια επίδειξη των δυνάμεων και των αντοχών της ενώ διανύει τη ένατη δεκαετία της ζωής της.

Η ίδια είπε ότι εκτελεί καθημερινά μια ποικιλία από ασκήσεις δύναμης και περπατά 4 χιλιόμετρα. Όπως αναφέρει η δημοσίευση, η Tekymeka ξεκίνησε να προπονείται σε ηλικία 65 ετών, και μάλιστα, αποτέλεσε την πιο δημοφιλή προπονήτρια ηλικιωμένων ατόμων -αλλά και νεότερων- μέχρι τα 87 της χρόνια.

Σήμερα, ελπίζει να συνεχίσει να ασκείται εντατικά μέχρι να γίνει 100 ετών «...δίνοντας το ζωντανό παράδειγμα αλλά και ελπίδα για όλους. Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός», λέει η Tekymeka.

Japan's oldest fitness trainer is a woman in her 90s and she has no intention of stopping before she turns 100 🏋️‍♀️



