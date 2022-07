F1: Παρθενική νίκη για Σάινθ στο επεισοδιακό Grand Prix Μ. Βρετανίας

Απρόοπτα και θέαμα μέχρι τον τελευταίο γύρο επιφύλασσε το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, στην πίστα του Σίλβερστον. Μία μέρα μετά την παρθενική του pole position, ο Κάρλος Σάινθ πανηγύρισε και την πρώτη του νίκη σε αγώνα της Formula 1. Ο 27χρονος οδηγός της Scuderia Ferrari κατάφερε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας, να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ και να δει πρώτος την καρό σημαία.

Στο βάθρο ανέβηκαν μαζί του ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing και ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari περιορίστηκε στην 4η θέση καθώς δεν είχε φρέσκα ελαστικά στο τελευταίο μέρος του αγώνα, ενώ ο περσινός πρωταθλητής και επικεφαλής του φετινού πρωταθλήματος, Μαξ Φερστάπεν, τερμάτισε μόλις 7ος, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα με το μονοθέσιό του.

Στη βαθμολογία ο Φερστάπεν παραμένει πρώτος με 181 βαθμούς, έναντι 147 του Πέρεζ, 138 του Λεκλέρ και 127 του Σάινθ. Στους κατασκευαστές η Red Bull Racing έχει 328, η Scuderia Ferrari 265 και η Mercedes-AMG 204 βαθμούς.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από το τρομακτικό ατύχημα του Γκούανγιου Ζου μόλις στον πρώτο γύρο. Το μονοθέσιο του Κινέζου οδηγού της Alfa Romeo συγκρούστηκε με αυτό του Τζορτζ Ράσελ και αφού γύρισε ανάποδα, σύρθηκε μέχρι την αμμοπαγίδα. Εκεί απογειώθηκε, πέρασε πάνω από τον τοίχο των ελαστικών και χτύπησε στον προστατευτικό φράχτη. Ο Ζου μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Zhou's crash at the start of the #BritishGP

📸 @XPBImages pic.twitter.com/zerTN6HPLs