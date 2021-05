Call of Duty: Warzone - Πάνω από μισό εκατομμύριο παίκτες αποβλήθηκαν από το online videogame λόγω cheats

H ομάδα ανάπτυξης του Call of Duty: Warzone, Raven Software, ανακοίνωσε πως μέχρι σήμερα έχει αποβάλλει πάνω από μισό εκατομμύριο παίκτες. Η απόφαση αυτή αφορά χρήστες που έχουν χρησιμοποιήσει μηχανισμούς που ξεγελούν το παιχνίδι και τους δίνουν προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Διαβάστε ακόμη: Τα 10 πιο αναμενόμενα videogames του 2021

Οι μηχανισμοί αυτοί ονομάζονται cheats και δημιουργούν τρομερά προβλήματα ισορροπιών στις μάχες.

Banned over 30,000 malicious accounts across Call of Duty yesterday... bringing us to over half a million accounts banned in #Warzone.