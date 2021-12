Το MR.FOX παρουσιάζει το νέο advanced-bar-food-menu με την υπογραφή του Άνταμ Κοντοβά

To MR.FOX βρίσκεται στην καρδιά της Γλυφάδας και με το που περνάς την πόρτα του σε βάζει σε ένα ανεπιτήδευτο και γαστρονομικά δημιουργικό κόσμο.

Με βασικό σκεπτικό του MR.FOX το: «Όταν έχεις πάθος, έχεις ό,τι χρειάζεσαι», δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2020, ένα all-day high-end bar-project με καινοτομία τόσο στα ποτά του, όσο και στο φαγητό.

Φέτος, την εμπειρία αυτή έρχεται και ενισχύει το νέο menu φαγητού που υπογράφει ο διάσημος σεφ, Άνταμ Κοντοβάς.

Ξεκινώντας από τις 11:00 και μέχρι τις 16:00

Οι επισκέπτες μπορούν καθημερινά να επιλέξουν λαχταριστές αλμυρές και γλυκές δημιουργίες από το “MR.FOX CAMPARI BRUNCH”. Πρόκειται για ένα brunch menu που oι γευστικές επιλογές ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς, με αγαπημένες comfort food επιλογές σερβιρισμένες με ολόφρεσκο τρόπο, κάνοντας το MR.FOX τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσει κάποιος χορταστικά τη μέρα του. Hot tip: Στον κατάλογο του brunch menu περιλαμβάνονται brunch dedicated cocktails & spritzes, ενώ στα big hits ανήκει το do-it-yourself Bloody Mary όπου ο επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του custom εκδοχή επιλέγοντας της βάση (ντομάτα ή παντζάρι), το αγαπημένο του ποτό (vodka, gin ή tequila), καθώς και το βαθμό spiciness (mild, real spicy)

Καθημερινά από τις 14:00 μέχρι τις 23:45

Η κουζίνα του MR.FOX προσφέρει στους επισκέπτες ένα εντυπωσιακό γευστικό ταξίδι σε advanced-bar-food. O Άνταμ Κοντοβάς που υπογράφει τo menu, παρουσιάζει μια εξεζητημένη finger-food σύνθεση πιάτων… with a wow twist! Στο menu αυτό θα βρει κανείς spicy baked bao buns με καυτερές γαρίδες, ceviche & vegan tacos, tartar & chicken bahn mi sandos, curry hot dog, δροσερές σαλάτες, αλλά και foxy pizzas ή chili-glazed κοτόπουλο νανάκι κατευθείαν από τον ξυλόφουρνο. Στα “don’t miss” ανήκει το γλυκό, ένα "burnt cheesecake”, ή αλλιώς “το cheesecake των Βάσκων” το οποίο στο MR.FOX σερβίρεται συνοδευόμενο από μαρμελάδα αχλάδι & μπαχαρικά.

Image

To advanced-bar-food-menu που έχει δημιουργήσει ο Άνταμ Κοντοβάς, έρχεται να συμπληρώσει μοναδικά τα νέα cocktails του Πάνου Κανατσούλη. Ο βραβευμένος bartender βάζει την προσωπική του πινελιά & τεχνοτροπία στα signature cocktails του MR.FOX, τα οποία περιλαμβάνονται στο ολοκαίνουριο cocktail list “THE NEW REBELS VOL.2: REVOLUTIONIZING THE CLASSICS”. Η φιλοσοφία του νέου καταλόγου των cocktails εξάλλου είναι αποτυπωμένη στην πρώτη του κιόλας σελίδα: “A Rebelism On 14 Iconic Cocktails”.

O Πάνος Κανατσούλης, bar manager και co-owner του MR.FOX, μας παρουσιάζει 14 signature cocktails τα οποία αποτελούν fast-forward-twists σε all-time-classics και τα οποία έχουν γίνει ήδη κλασικά και αγαπημένα για τους φίλους του MR. FOX, συντροφεύοντας τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού αλλά και τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Ακολουθώντας το παγκόσμιο fast growing trend “Ready to drink”, το MR.FOX συνεχίζει με επιτυχία το Canned-Cocktails-to-Go-Project. Τέσσερα κλασικά cocktails τα οποία αναβαθμίζονται με τις τεχνικές, τις twisted συνταγές και την on-label design αισθητική του MR.FOX και είναι διαθέσιμα για takeaway για να πλαισιώσουν ιδανικά τις βραδιές στο σπίτι με φίλους, αλλά και on-demand σε μεγάλες ποσότητες για private events & parties.