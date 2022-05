Το βραβείο «Σύγχρονης Ελληνικής Κουζίνας» κέρδισε το Makris All Day Restaurant

Τα βραβεία έχουν ως στόχο να φέρουν στο προσκήνιο όλους τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής εστιατορικής σκηνής, οι οποίοι συντελούν καθοριστικά στην ανάπτυξή της. Το βραβείο παρέλαβε ο βραβευμένος Executive Chef του εστιατορίου Πέτρος Δήμας.

Το Makris είναι ένα all day εστιατόριο που βρίσκεται στο πεντάστερο Ξενοδοχείο Domes Miramare, a Luxury Collection Resort στην Κέρκυρα, μέλος του Ομίλου Domes Resorts & Reserves της οικογένειας Σπανού.

Συνδυάζει τη μεσογειακή και την κερκυραϊκή κουζίνα μέσα από τις δημιουργίες του πολυβραβευμένου σεφ Πέτρου Δήμα. H γαστρονομική φιλοσοφία του Makris είναι βασισμένη στο πρωτοποριακό concept που περικλείεται από τους άξονες: αναζήτηση τροφής – καλλιέργεια – βότανα – βρώσιμα άνθη – συντήρηση – θεραπεία. Φρέσκα και τοπικά προϊόντα, τρυφερά κομμάτια κρέατος, πολύχρωμα λαχανικά, φρέσκα θαλασσινά, όλα μεταμορφώνονται μέσα από αναπάντεχες και συναρπαστικές μεθόδους μαγειρέματος, υφές και θερμοκρασίες, ενώ οι επισκέπτες του εστιατορίου έχουν την ευκαιρία να εξυπηρετηθούν από τους ίδιους τους σεφ και να συζητήσουν μαζί τους τα μυστικά της πρωτοποριακής αυτής κουζίνας. Τα καλύτερα μεταλλικά νερά από την Ελλάδα μαζί με αρτεσιανά νερά από όλο τον κόσμο δημιουργούν μια λίστα με τα καλύτερα νερά του κόσμου.

Ο πολυβραβευμένος Πέτρος Δήμας, Executive chef του Makris All Day Restaurant, έχει εργαστεί στο παρελθόν στο Badrutt's Palace στην Ελβετία, στο Pollen Street Social στο Λονδίνο (βραβευμένο με αστέρι Michelin), στο Aquavit στο Λονδίνο (βραβευμένο με αστέρι Michelin) και στη Hytra και στο Varoulko (και τα δύο βραβευμένα με αστέρι Michelin).

Σχετικά με την Domes Resorts & Reserves:

Η Domes Resorts & Reserves συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ομίλων πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, με πολλά νέα project υπό εκπόνηση. Ο όμιλος αποτελείται από το exclusive Domes of Elounda, Autograph Collection, το κοσμοπολίτικο adults-only Domes Noruz Chania, Autograph Collection, το θρυλικό adults-only Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu και το bohemian luxury Domes Zeen, a Luxury Collection Resort, Chania. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε την έναρξή του το Domes of Corfu, Autograph Collection, ένα μοναδικό παραθαλάσσιο θέρετρο σε προνομιούχα θέση απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς στην παραλία της Γλυφάδας. Η Domes Resorts & Reserves συνεχίζει δυναμικά τις επεκτατικές της δραστηριότητες μπαίνοντας στο χώρο της διεθνούς διαχείρισης ξενοδοχείων, με τη διαχείριση του εμβληματικού The Lake Spa Resort στην Πορτογαλία. Το πεντάστερο ξενοδοχείο 192 δωματίων, που διαθέτει προνομιούχα θέση με άμεση πρόσβαση στην παραλία, στον κόλπο της Vilamoura, έχει μετατραπεί πλήρως σε ένα Domes Resort από τον Απρίλιο 2022, με την νέα ονομασία Domes Lake Algarve και το 2023 θα φέρει μια διεθνώς αναγνωρίσιμη επωνυμία.

Με σεβασμό για τον κάθε προορισμό και πάθος να τον συστήσει σε ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο, η Domes Resorts & Reserves προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες για cosmopolitan explorers, πλαισιωμένες από αυθεντική ελληνική φιλοξενία και τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πολυτελούς διαμονής.

Η Domes Resorts & Reserves δραστηριοποιείται σε επιλεγμένους, εμβληματικούς προορισμούς, προσαρμόζοντας τις μονάδες φιλοξενίας στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και προσφέροντας παράλληλα δραστηριότητες και εμπειρίες που σχετίζονται και εμπνέονται από τον τοπικό χαρακτήρα και κουλτούρα. Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα είναι μοναδική και αναγνωρισμένη και διακρίνεται για το εξαιρετικό design, την πολυτέλεια και την άνεση στις επιλογές διαμονής, όπως και τις απαράμιλλες υπηρεσίες και παροχές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.domesresorts.com