Γιατί το Watermelon και τα Βerries είναι οι πιο ασυνήθιστες γεύσεις του φετινού καλοκαιριού;

«Να ρίξεις ρυθμούς», «να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις», «να περάσεις μερικές μέρες χωρίς πρόγραμμα». Τόσες και πολλές άλλες ακόμα είναι οι συμβουλές που δίνουμε στον εαυτό μας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Σαν μικρά αόρατα post it τα κολλάμε σε μια γωνία του μυαλού μας και ελπίζουμε να τα βρούμε στη θέση τους όταν θα πακετάρουμε ρούχα λίγο πριν ανέβουμε στο πλοίο για την άδεια.

Σύμφωνοι, το καλοκαίρι είναι ταυτισμένο με τη χαλάρωση - και δίκαια. Μη μου πεις ότι δεν έχεις ήδη στήσει στη φαντασία σου το ιδανικό σκηνικό που σε αποφορτίζει. Μπορεί να είναι ο ανάλαφρος ύπνος σε μια αιώρα ή το να βουλιάζεις στην ξαπλώστρα μιας πισίνας. Ο κάθε ένας έχει τις δικές του προτιμήσεις και αυτές τον καθιστούν μοναδικό, δηλαδή ασυνήθιστο.

Εκτός όμως από τη χαλάρωση, το καλοκαίρι είναι η εποχή που νιώθουμε περισσότερο απελευθερωμένοι. Δεν είναι μόνο τα ρούχα που λιγοστεύουν ή το «δικαίωμα» να περνάμε μια ολόκληρη τη μέρα με ένα μαγιό και σαγιονάρες. Το καλοκαίρι μας καλεί να αφήσουμε πίσω μας, έστω για λίγο, κανόνες, υποχρεώσεις και όλα αυτά τα «πρέπει» που επιβάλλουμε πολλές φορές οι ίδιοι στον εαυτό μας. Για να απελευθερωθούμε από όλα αυτά, αλλά και για να απελευθερώσουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα της πιο απολαυστικής εποχής του χρόνου υπάρχει ένας δρόμος: να αφεθούμε στις αισθήσεις μας και να αναζητήσουμε όλες αυτές τις ασυνήθιστες εμπειρίες που τις κινητοποιήσουν: το τσούξιμο που νιώθουμε στα μάτια από το αλάτι όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και ξαπλώνουμε κάτω από τον ήλιο ή αυτή η αύρα η απογευματινή κάτω από ένα αρμυρίκι που κάνει το δέρμα να ανατριχιάζει.

Ειδικά φέτος, όμως, μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι με ένα κλικ. Το σύστημα θερμαινόμενου καπνού PULZE & iD φέρνει στους ενήλικες καπνιστές δύο νέες γεύσεις, το Watermelon και το Berries, για να απελευθερώσουμε το ασυνήθιστο. Να απελευθερώσουμε όλη τη ανεμελιά και τη χαλάρωση της εποχής, έτσι ακριβώς την έχουμε φανταστεί: σε ασυνήθιστα νησιά, σε ασυνήθιστες παραλίες, σε ασυνήθιστα μέρη παρέα με τους πιο αγαπημένους ανθρώπους και απολαμβάνοντας ένα PULZE.

...παρέα με το κοκτέιλ που περίμενες όλο το χειμώνα

Για κάνε το εικόνα: πρώτο απόγευμα διακοπών, σε beach bar χαμηλών τόνων, καθώς ο ήλιος χάνεται σιγά -σιγά πίσω από τη θάλασσα. Δεν έχει σημασία πού, δεν έχει σημασία αν βρίσκεσαι για πρώτη φορά ή είσαι σχεδόν λόκαλ, δεν έχει σημασία αν είστε μεγάλη ή μικρή παρέα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από στιγμή σε στιγμή φτάνει το αγαπημένο σου cocktail, αυτή η παραλλαγή της κλασικής μαργαρίτας με καρπούζι. Καμιά φορά το δοκιμάζεις και στην Αθήνα, αλλά ποτέ δεν έχει την ίδια γεύση με αυτή των διακοπών. Έτσι συμβαίνει με τις ασυνήθιστες εμπειρίες, είναι μοναδικές όπως εμείς.

...σε ασυνήθιστα μαγαζιά

Οκ, μπορεί η μαργαρίτα καρπούζι να είναι το σήμα κατατεθέν των διακοπών, παρόλα αυτά το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η άδεια και τα κοκτέιλ δεν τα απολαμβάνεις μόνο στην παραλία. Πλάι στη σταθερά του Momix (Βουτάδων 36) με τα μοριακά κοκτέιλ (ζήτω οι φυσαλίδες, οι καπνοί και οι δοκιμαστικοί σωλήνες), μπορείς να δοκιμάσεις την sustainable και zero waste προσέγγιση του Line Athens (Αγαθοδαίμωνος 37), αλλά και το high end Rumble in the Jungle (Πετράκη 1) με signature κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον κόσμο της πυγμαχίας.

...σε τοποθεσίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα

Σύμφωνοι, τα tips και οι συμβουλές είναι πάντα καλοδεχούμενες. Προσωπικά, δεν θα μπορούσα να πάω διακοπές αν δεν είχα τα αναλυτικότατα μέιλ φίλων με τα dos and don’ts. Ωστόσο, κάθε προορισμός, όσο δημοφιλής και αν είναι, αποκαλύπτει κάτι μοναδικό στον καθένα. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, απελευθερώσου για μια μέρα από τα tips. Άσε τους οδηγούς στην άκρη, μην γκουγκλάρεις στο κινητό για να βρεις τα πιο καλά εστιατόρια ή τις πιο καλές παραλίες και περιπλανήσου σαν να βρίσκεσαι πρώτη μέρα και δεν γνωρίζεις τίποτα. Απελευθερώσου από όλες αυτές τις λίστες με τα «πράγματα που πρέπει να κάνες» και δώσε στη διάθεση και το ένστικτο σου τον πρώτο λόγο ώστε να απολαύσεις τον αυθεντικό χαρακτήρα του καλοκαιριού και να ανακαλύψεις μέρη που θα γίνουν «τα δικά σου». Ακολούθησε το δρομάκι που δεν φαίνεται ότι οδηγεί κάπου, αφέσου στις αρωματικές νότες από τα λουλούδια που βρίσκονται λίγο πιο πέρα από το μονοπάτι που οδηγεί στην αγαπημένη σου παραλία. Πάντα να εμπιστεύεσαι το άρωμα, όπως κάνεις και με τη νέα γεύση Capsule Forest Purple με νότες Berries του PULZE.



Αφού λοιπόν απελευθερώνεις το χαρακτήρα του καλοκαιριού στις φετινές διακοπές σου γιατί να μην τον κάνεις και με την αγαπημένη σου εμπειρία απόλαυσης θερμαινόμενου καπνού. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα απλό κλικ χάρη στην τεχνολογία crushball και αμέσως απελευθερώνονται οι νέες γεύσεις. Επίλεξε ανάμεσα στο Capsule Forrest Purple για μια αρωματική εμπειρία από νότες Berries ή στο Capsule Summer Red για δροσιστική γεύση Watermelon. Δεν θα μιλούσαμε όμως για το PULZE, αν δεν προσέφερε πραγματικά μια ασυνήθιστη εμπειρία θερμαινόμενου καπνού. Μπορούμε, λοιπόν, να απελευθερώσεις τις νέες γεύσεις όποια στιγμή θέλουμε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εναλλακτικά, απολαμβάνουμε την απαλή γεύση καπνού από ειδικά επιλεγμένα καπνά υψηλή ποιότητας.

Φυσικά, όλες οι ήδη αγαπημένες γεύσεις iD είναι επίσης διαθέσιμες για να απελευθερώσεις το καλοκαίρι και να ζήσεις μια εμπειρία ασυνήθιστη όπως εσύ. To έντονο και αρωματικό Rich Bronze, το ισορροπημένο Balanced Blue (αν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν μια ήπια επιλογή), αλλά και οι δύο προτάσεις με αναζωογονητική γεύση μέντας, το απαλό Ice και το Capsule Polar με κάψουλα μέντας, όπως δηλαδή το Watermelon και το Berries.

Φέτος το καλοκαίρι αφήνουμε στις άκρη όλα τα tips και ακολουθούμε ένα, το πιο απλό: απελευθερώνουμε το ασυνήθιστο, απελευθερώνουμε με τις μοναδικές γεύσεις του PULZE.