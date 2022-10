Around the table: H Mastercard μας προσκαλεί σε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία

Όταν βρισκόμαστε γύρω από το τραπέζι, ερχόμαστε πιο κοντά με τα άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε το γεύμα μας, επικοινωνούμε ουσιαστικά και περνάμε περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί. Η όλη εμπειρία γίνεται ακόμα πιο ανεκτίμητη, όταν το γεύμα που απολαμβάνουμε είναι ειδικά φτιαγμένο για εμάς!

Αυτή η φιλοσοφία αποτέλεσε έμπνευση για τη Mastercard, για να δημιουργήσει το νέο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός "Around the table", για τους κατόχους καρτών της, που είναι λάτρεις του καλού φαγητού και θέλουν να απολαύσουν ξεχωριστά μενού σε κορυφαία εστιατόρια, αλλά και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Μάλιστα, θέλοντας να προχωρήσει την ιδέα του "Around the table" ένα βήμα παραπέρα, ολόκληρη η πρωτοβουλία θέτει στο επίκεντρό της το “Zero Food Waste”, δείχνοντας τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη γαστρονομία μέσα από πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

Γίνε μέρος μιας συναρπαστικής εμπειρίας

Όλοι οι κάτοχοι καρτών Mastercard μπορούν εύκολα, μέσα από το priceless.com/aroundthetable, να κάνουν την κράτησή τους στο εστιατόριο της επιλογής τους μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου και να απολαύσουν τα μοναδικά "Zero Food Waste" menus που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το "Around the table".

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής εστιατορικής σκηνής - και όχι μόνο - και καταξιωμένοι σεφ μοιράζονται με το κοινό τη φιλοσοφία της βιώσιμης γαστρονομίας, μέσα από μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων μενού σε επιλεγμένα εστιατόρια στην Αθήνα - και σε γνωστούς χειμερινούς γαστρονομικούς προορισμούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τους γνωρίζουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις γεύσεις, τη βιωσιμότητα και τις λύσεις που υπάρχουν.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του "Around the table", μέσα από την ίδια πλατφόρμα, οι κάτοχοι των καρτών θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων physical ή digital γαστρονομικών εμπειριών, πάντα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και το "Zero Food Waste".

Μια διαφορετική digital εμπειρία

Γίνεται μια γαστρονομική εμπειρία να είναι ψηφιακή; Φυσικά και γίνεται! Οι συμμετέχοντες του "Around the table"μπορούν να παρακολουθήσουν videos με μοναδικά masterclasses και πρακτικά tips, γύρω από την ευρύτερη φιλοσοφία του "Zero Food Waste".

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες της πλατφόρμας priceless.com/aroundthetable έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνταγές για zero waste cocktails στο σπίτι, σε ένα masterclass video από τη Barflies. Επιπλέον, ο Στέλιος Παρλιάρος δημιουργεί συνταγές, «ανακυκλώνοντας» υλικά, για να φτιάξει υπέροχα και απολαυστικά zero waste επιδόρπια.

Επιπλέον δράσεις

Οι συμμετέχοντες ακόμη μπορούν να γνωρίσουν τα Why-Ins, τα «κρασιά» από φρούτα που ζυμώνονται και εμφιαλώνονται στο Line Athens, αλλά και να επισκεφθούν μια φάρμα με βιολογικά προϊόντα, τα οποία θα μαζέψουν και θα δοκιμάσουν, γνωρίζοντας ακόμα μια νέα φιλοσοφία, το λεγόμενο "Farm to Table", και να συναντηθούν με διάσημους chefs in residence.

Έτσι, το "Around the table" δεν αποτελεί ένα ακόμα απλό γαστρονομικό γεγονός. Είναι η τέλεια ευκαιρία να απολαύσουμε με αυτούς που αγαπάμε ξεχωριστά menus, αλλά και να ζήσουμε ξεχωριστές εμπειρίες, μαθαίνοντας παράλληλα πώς μέσα από το φαγητό μπορούμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μπορείς κι εσύ να απολαύσεις όλα όσα προσφέρει το μοναδικό γαστρονομικό γεγονός της Mastercard, μέσα από ένα «κλικ» εδώ.